Donau Soja

Einladung zur Pressekonferenz: Aktueller Stand zur ukrainischen Landwirtschaft, Ernte- und Transportlogistik aus der Ukraine

Wien/Berlin/Bern/Kiyv (ots)

Donau Soja verbindet die ukrainische Landwirtschaft mit dem Bedarf der EU an gentechnik-freien Agrarprodukten

Donau Soja organisiert am 1. September eine Pressekonferenz mit dem ersten stellvertretenden Minister für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine, Taras Vysotskyi. Die Pressekonferenz findet anlässlich der DonauBörse in Wien statt, wo die Ukraine am 2. September mit einem eigenen nationalen Stand vertreten sein wird.

Auf der Pressekonferenz wird Taras Vysotskyi die neuesten Informationen zu folgenden Themen präsentieren:

Lagerbestände von Agrarrohstoffen in der Ukraine,

Exportmöglichkeiten und Logistik auf dem Landweg nach der jüngsten Öffnung der Schwarzmeerhäfen,

die Herausforderungen und Probleme, mit denen die landwirtschaftlichen Betriebe und LandwirtInnen während des Krieges konfrontiert sind.

Moderation:

Susanne Fromwald, Senior Advisor Donau Soja und Internationale Projektleiterin Proteinpartnerschaften.

Hintergrund: Seit Beginn des russischen Angriffs im Februar steht die Ukraine weiterhin vor vielfältigen Herausforderungen in der Landwirtschaft und beim Export von Agrarprodukten. Auf der Karlsbörse in Prag im April gab Taras Vysotskyi eine Erklärung zur Lage der Landwirtschaft ab. Jetzt, vier Monate später, nachdem der größte Teil der Ernte eingefahren ist, hat sich die Lage verändert. Der erste stellvertretende Minister wird über die aktuellen Herausforderungen und die Probleme sprechen, die im Herbst und Winter zu erwarten sind, und was dies für den Export von Agrarprodukten aus der Ukraine in die Welt bedeutet.

Susanne Fromwald wird die Pressekonferenz moderieren. Sie wird außerdem über die Rolle von Donau Soja bei der Unterstützung ukrainischer Unternehmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit am EU-Markt für gentechnik-freie Agrarprodukte und zum Wiederaufbau der durch den Krieg unterbrochenen Lieferketten sprechen.

Pressekonferenz:

Donnerstag, 1. September 2022, 14 Uhr MESZ (Online über Zoom)

Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte bei petri@donausoja.org (bitte geben Sie Ihren Namen, Ihr Medium, Ihr Land, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer an). Wir werden Ihnen den Link für den Zugang zur Pressekonferenz rechtzeitig zusenden.

Hinweis zur DonauBörse:

Neben dem Donau Soja-Stand auf der DonauBörse in Wien wird es am Freitag, den 2. September, einen nationalen Stand mit Vertretern der ukrainischen Agrarwirtschaft und der ukrainischen Botschaft in Österreich geben, die für weitere Informationen vor Ort zur Verfügung stehen werden. Die DonauBörse findet in der Taborstraße 10, 1020 Wien statt. Akkreditierung für Journalisten: petri@donausoja.org.

Einladung zur Pressekonferenz: Aktueller Stand zur ukrainischen Landwirtschaft, Ernte- und Transportlogistik aus der Ukraine

Donau Soja organisiert am 1. September eine Pressekonferenz mit dem ersten stellvertretenden Minister für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine, Taras Vysotskyi. Die Pressekonferenz findet anlässlich der DonauBörse in Wien über Zoom statt, wo die Ukraine am 2. September mit einem eigenen nationalen Stand vertreten sein wird.

Datum: 01.09.2022, 14:00 - 14:40 Uhr

Ort: Zoom

Wiesinger Straße 6/14, Wien, Österreich

Original-Content von: Donau Soja, übermittelt durch news aktuell