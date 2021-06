RENSCH-HAUS GMBH

RENSCH-HAUS geht in zwei Studien als Sieger hervor

Kalbach-Uttrichshausen (ots)

RENSCH-HAUS, einer der führenden Anbieter moderner, energieeffizienter Ein- und Zweifamilienhäuser in der Fertighaus-Branche, besiegelt die erste Jahreshälfte mit zwei Top-Platzierungen.

Mit gleich zwei Auszeichnungen wird RENSCH-HAUS dieser Tage geehrt. In einer großen Studie von DEUTSCHLAND TEST ist RENSCH-HAUS mit dem Prädikat "Beste Produktqualität" ausgezeichnet worden und geht in der Kategorie "Fertighaus" als Sieger hervor - deutschlandweit. Die Rating- und Rankingagentur ServiceValue hat in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST untersucht, welche Unternehmen aus Kundensicht mit besonderer Produktqualität überzeugen. Bei der Studie wurden 1.066 Unternehmen aus 59 unterschiedlichen Branchen bewertet. Insgesamt basiert die Studie auf mehr als 180.000 Kundenbewertungen. Die Verbraucher wurden hinsichtlich Ihrer eigenen Erfahrung mit dem Produkt in den letzten 24 Monaten befragt.

In einer anderen Umfrage hat FOCUS-MONEY die Kompetenz von Unternehmen unter die Lupe genommen. Auf Basis von 233.000 Kundenurteilen aus 62 Branchen geht RENSCH-HAUS als Bester unter den Fertighausanbietern hervor und wird mit der Auszeichnung "Höchste Kompetenz" geehrt.

Dirk Wolschke, Geschäftsführer von RENSCH-HAUS: "Produktqualität, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit sowie architektonische Vielfalt und hervorragende Energieeffizienz gehören für uns zu den Markenkernen von RENSCH-HAUS. Für die tollen Bewertungen und die Auszeichnungen auf den ersten Plätzen bedanken wir uns bei unseren Kunden sehr herzlich. Das freut und bestärkt uns in dem täglichen Anspruch, das Allerbeste für unsere Kunden zu geben."

Die Haus-Manufaktur RENSCH-HAUS mit Sitz in Kalbach-Uttrichshausen produziert ausschließlich in Deutschland. Als Familienunternehmen in fünfter Generation mit über 250 Mitarbeitern verknüpft RENSCH-HAUS die Erfahrung von 145 Jahren mit innovativer Technik und zukunftsweisenden Baukonzepten. RENSCH-HAUS bildet als anerkannter Ausbildungsbetrieb in verschiedenen Berufen aus. Musterhäuser und Verkaufsbüros gibt es bundesweit: www.rensch-haus.com

