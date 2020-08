ZDF

"heute journal update": Neues Nachrichtenmagazin im ZDF

Das ZDF-"heute journal", Deutschlands erfolgreichstes TV-Nachrichtenmagazin, vergrößert seine Sendefläche. Ab 7. September 2020 gibt es wochentäglich ein "heute journal update", die aktualisierte Spätausgabe des "heute journal". Die neue Sendung wird von Montag bis Freitag, jeweils gegen Mitternacht, den Nachrichtentag im ZDF abrunden - mit 15 Minuten neuester News, Hintergrundberichten, Schaltgesprächen und Interviews. Hanna Zimmermann und Nazan Gökdemir präsentieren im Wechsel das neue Nachrichtenformat, das die bisherige Sendung "heute+" ablöst. "heute journal"-Redaktionsleiter Wulf Schmiese wird ebenfalls einige Wochen im Jahr die Sendung moderieren.

"Die 'heute journal'-Redaktion erhält damit die Zuständigkeit für den Informationsfluss am gesamten Abend", sagt die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. "Die Sendung um 21.45 Uhr bleibt das große Flaggschiff des Abends. Das Update verlängert die Informationsstärke des 'heute-journal' in die Nacht und wird eigene Akzente haben - durch Themensetzung und Interviews."

"Unser Motto ist: eine Redaktion - zwei Sendungen. Seit Gründung vor über 40 Jahren wird es das 'heute journal' nun erstmals zweimal täglich geben, aber es werden zwei unterschiedliche Sendungen sein", sagt Redaktionsleiter Wulf Schmiese."Im 'heute journal update' werden wir den allerneuesten Stand über die Themen des Tages geben. Die Spätausgabe soll eigene Kontur bekommen." Auch würden Elemente von Social Media zurück ins lineare Fernsehen geholt.

Bettina Schausten, die als Hauptredaktionsleiterin Aktuelles zuständig ist für die Nachrichtenangebote des ZDF, sieht damit die Nachrichten im ZDF-Programm bestens aufgestellt: "In der neuen Struktur liefert die 'heute'-Redaktion mit den 'heute'-Sendungen und den 'heute Xpress'-Ausgaben jeweils den Überblick über das Tagesgeschehen bis zur Hauptsendung um 19.00 Uhr. Für den Abend ist das 'heute journal' zuständig mit Vertiefung und Einordnung in der Hauptsendung und dem Update als Spätausgabe. Alle Sendungen liefern ihre Informationsinhalte dem Online-Nachrichtenangebot ZDFheute zu, das sich - gerade erst runderneuert - um die passgenaue Aufbereitung der ZDF-Infoinhalte im Netz kümmert. Drei Säulen, die garantieren, dass die Zuschauer*innen und User jederzeit und an jedem Ort zuverlässig informiert werden", so Schausten.

Die crossmediale Kompetenz der früheren "heute+"-Sendung gehe, so Schausten, nicht verloren, sondern fließe sowohl in das Nachfolgeformat "heute journal update" ein als auch in künftig regelmäßige Livestreams und neue Erklärformate bei ZDFheute.

Hanna Zimmermann ist der Sendeplatz der neuen Sendung bereits vertraut. Seit März 2018 moderierte sie das Vorgängerformat "heute+". Zuvor war sie ab 2015 unter anderem für "heute - in Deutschland", den ZDF-"Länderspiegel" und im ZDF-Börsenstudio aktiv.

Nazan Gökdemir moderiert seit 2012 das tägliche Nachrichtenmagazin "Arte Journal" und ist für das ZDF seit 2013 als Moderatorin und Redakteurin beim "Forum am Freitag" im Einsatz. Zuvor war sie ab 2008 als Reporterin für verschiedene aktuelle Sendungen des ZDF tätig.

Wulf Schmiese leitet seit 2017 das "heute journal". Zuvor war er drei Jahre lang Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio, nachdem er vier Jahre lang das "ZDF-Morgenmagazin" moderiert hatte. Davor war er Politischer Korrespondent der FAZ.

In der Startwoche moderiert von Montag, 7., bis Freitag, 11. September 2020, Hanna Zimmermann das "heute journal update", von Montag, 14., bis Freitag, 18. September 2020, präsentiert erstmals Nazan Gökdemir das neue Nachrichtenmagazin im ZDF. In der Woche vom 21. bis zum 25. September 2020 ist Wulf Schmiese erstmals als "heute journal update"-Moderator im Einsatz.

