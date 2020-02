ClearVAT AG

Berliner Start-up ClearVAT baut Newsroom

Zweiter Berliner Standort wird im zweiten Quartal bezogen

Berlin (ots)

Eigenes Studio und Platz für bis zu sechs Mitarbeitende. - ClearVAT eröffnet mit seinem Newsroom einen zweiten Berliner Standort. Doch bevor aus der Französischen Straße gesendet werden kann, stehen Umbauarbeiten an.

Noch stehen die Räumlichkeiten leer, doch schon in wenigen Wochen beginnen die Bauarbeiten am Standort des künftigen Newsrooms der ClearVAT AG. Von dort soll künftig die Kommunikation des Unternehmens gesteuert werden. In der Französischen Straße in Berlins Mitte gelegen und nur wenige Meter von der Friedrichstraße entfernt, wird ClearVATs Newsroom Platz für sechs Kolleginnen und Kollegen bieten und mit einem eigenen Videostudio ausgestattet sein.

Als Europas einziger "One Stop Shop"-Anbieter erlaubt ClearVAT Onlinehändlern den grenzüberschreitenden Vertrieb ihrer Waren innerhalb der Europäischen Union - unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Umsatzsteuer. "Das europäische Umsatzsteuersystem ist ein bürokratischer Flickenteppich und wird dem Anspruch eines gemeinsamen Binnenmarktes nicht gerecht", sagt Gründer und CEO Roman Maria Koidl. Unterschiedliche Umsatzsteuersätze sowie unzählige Ausnahmeregeln, erforderliche steuerliche Registrierungen und Meldungen überfordern Händler. Das Resultat: 18 Milliarden Euro Steuern werden nach Schätzung der EU-Kommission pro Jahr im Onlinehandel zum Teil unwissentlich verkürzt.

ClearVATs Softwarelösungen schaffen Abhilfe und ermöglichen eine registrierungsfreie B2C-Warenlieferung innerhalb der EU-Staaten. Mittels Plugin im Shop des Händlers wird nicht nur die im Bestimmungsland geltende Umsatzsteuer korrekt berücksichtigt, sondern auch an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt. ClearVATs Full-Service-Ansatz befreit Händler außerdem vom Risiko einer Betriebsprüfung im Ausland.

2016 gegründet, ging das Unternehmen 2019 mit seiner Testphase online. Mittlerweile sind die ersten Kunden an Bord. Neben einem weiteren Berliner Standort ist ClearVAT außerdem in Konstanz und in München vertreten. Die Zahl von aktuell 22 Mitarbeitern soll im Jahresverlauf verdoppelt werden. Die Räumlichkeiten des künftigen Newsrooms in der Französischen Straße gehören zum Palais Varnhagen, fertiggestellt 2016/2017 und entworfen von David Chipperfield. Ihren neuen Standort wird die ClearVAT AG im zweiten Quartal beziehen.

ClearVAT AG

ClearVAT ist Europas einziger "One Stop Shop"-Anbieter, der es Online-Händlern erlaubt, Waren innerhalb der Europäischen Union - unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Umsatzsteuer - ins Bestimmungsland zu vertreiben. Dazu bietet ClearVAT eine simple Lösung: Software installieren, Vertrag unterschreiben, grenzenlos in alle EU-Staaten liefern. So befreit das Unternehmen die 800.000 Onlinehändler in der EU und ihre Investoren vom Risiko, gegen Steuergesetze zu verstoßen. www.clearvat.com

Roman Maria Koidl

Roman Maria Koidl (52) ist ein "Europa-Unternehmer". Der Gründer investiert mit seinem sogenannten "Company Builder" in Innovationen von bislang wenig digitalisierten Branchen, wie etwa dem internationalen Kunsthandel. Sein Online-Marktplatz "fineartmultiple" ging 2015 online. Zwischenzeitlich haben sich die AXA Konzern AG und ProSiebenSat1 Media SE beteiligt. Einige Jahre zuvor hatte er das von ihm gegründete Unternehmen "Schokogramm" erfolgreich an den Schweizer Handelskonzern MIGROS veräußert. Mit dem FinTech-Unternehmen ClearVAT versucht sich Koidl nun an einem EU-weiten Projekt im regulatorischen Umfeld.

Pressekontakt:

ClearVAT AG, Chausseestraße 116, 10115 Berlin

Leitung Unternehmenskommunikation: Nadine Städtner

T: +49 30 235907111

E-Mail: comms@clearvat.com

