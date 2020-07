NOVENTI Health SE

Die digitale Plattform des deutschen Gesundheitswesens - PHOENIX und die Gesellschafter der Initiative pro AvO entwickeln die gemeinsame digitale Plattform für Gesundheitsleistungen

Bild-Infos

Download

Mannheim/München (ots)

Die Gesellschafter der Initiative pro AvO und PHOENIX entwickeln die erste zentrale Gesundheitsplattform Deutschlands. Für den Verbraucher werden erstmals die Angebote aller Leistungserbringer im Gesundheitsbereich über diese digitale Plattform einfach auffindbar und nutzbar sein. Zu den Leistungserbringern gehören Apotheken, Ärzte und andere Heilberufe, Pflegedienste und Sanitätshäuser. Auch die Einbindung von Krankenkassen ist geplant.

Die neue Gesundheitsplattform wird online und per App für jeden erreichbar sein. Die Verbraucher sollen auf der neuen Plattform ihren kompletten gesundheitlichen Versorgungsbedarf koordinieren sowie zukünftig auch auf ihre elektronische Patientenakte zugreifen können. Das bestehende Vertrauensverhältnis zu den Gesundheitsversorgern vor Ort wie etwa Ärzten und Apothekern wird durch die digitale Verbindung nahtlos ergänzt.

Die Leistungserbringer profitieren von der schnelleren Kommunikation mit Verbrauchern, einer stärkeren Patientenbindung sowie einem Plus an Transparenz für eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung.

Starke Partner bündeln ihre Kräfte

Entwickler und Betreiber der neuen Gesundheitsplattform ist eine Gesellschaft, die zu dem Zweck als Joint Venture von den Betreibern der Initiative pro AvO (NOVENTI, Wort & Bild Verlag, Sanacorp, GEHE und BD Rowa) und PHOENIX gegründet wird. Auf der Plattform werden in einem ersten Schritt die digitalen Angebote von PHOENIX (z.B. deine Apotheke), NOVENTI (z.B. callmyApo), pro AvO (apora), GEHE (z.B. gesund leben-Apotheken) und Sanacorp (mea) integriert. Der Starttermin ist für dieses Jahr geplant.

Marcus Freitag, Managing Director, PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG: "Mit derneuen Gesundheitsplattform entwickeln wir den Netzwerkgedanken der digitalen Gesundheitsversorgung konsequent und verbraucherorientiert weiter. Ein einziger standardisierter Zugang zu den wichtigsten Dienstleistungen im Gesundheitsmarkt statt Insellösungen - davon profitieren die Patienten ebenso wie die Leistungserbringer. Das ist wegweisend für Deutschland."

Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender NOVENTI Health SE: "Ein partnerschaftlicher Digitalauftritt ist der entscheidende Schritt in Richtung Zukunft für die Heilberufler Deutschlands im Allgemeinen und für die inhabergeführten Vor-Ort-Apotheken im Besonderen. Gegen die Marktplätze globaler Großkonzerne können wir nur gemeinsam bestehen. Die Plattform ist darüber hinaus mehr als ein Marktplatz: Sie wird vertrauenswürdiger Ort für alle Fragen rund um die Gesundheit sein."

Andreas Arntzen, CEO Wort & Bild Verlag: "Kräfte zu bündeln bedeutet auch, Reichweite zu generieren. Die Kooperation der nationalen Marktführer im Bereich Pharmazie, Apotheken und anderer Leistungserbringer garantiert dem Patientenportal von Beginn an die erforderliche große Durchschlagskraft."

Die Highlights der zentralen Gesundheitsplattform:

- Reichweite: Durch die Bündelung der bestehenden digitalen Aktivitäten der Partner wird die neue Plattform bereits zum Start eine der größten Gesundheitsplattformen in Deutschland sein. Wir gehen davon aus, dass sich bereits innerhalb des ersten Jahres u.a. mehr als 10.000 Apotheker und tausende weitere Leistungserbringerder Plattform anschließen werden. Anspruch ist, für den Verbraucher zur wichtigsten digitalen Anlaufstelle in Gesundheitsfragen in Deutschland zu werden. - Zugänglichkeit: Die Gesundheitsplattform stärkt die wohnortnahe Versorgung und garantiert Patienten flächendeckend einen niedrigschwelligen Zugang zu Leistungserbringern vor Ort. - Geschwindigkeit: Die Plattform ermöglicht dem Endverbraucher einen schnellen Zugriff etwa auf Medikamente über wohnortnahe Apotheken, die ein Arzneimittel auf Lager haben oder es zeitnah besorgen können - Tag und Nacht, auch im Notdienst. Apothekeneigene Botendienste können die Lieferung nach Hause übernehmen, schneller und nachhaltiger als jeder Versandhändler. - Sicherheit: Die technische Infrastruktur der Plattform wird ausschließlich in Deutschland betrieben und unterliegt den entsprechenden strengen europäischen Datenschutzbestimmungen. - Offenheit: Offene, standardisierte Schnittstellen garantieren die nahtlose Integration aller Anbieter, die einen gesundheitlichen Nutzen für den Verbraucher bieten. - Zukunftsorientierung: Noch vor der flächendeckenden Einführung des elektronischen Rezeptes (eRezept) und der elektronischen Patientenakte (ePA) schafft die Plattform die notwendigen digitalen Wege, damit Patienten auf diese und künftige Digitallösungen im Versorgungsprozess einfach zugreifen können. - Skalierbarkeit: Die Plattform wird zeitnah mit den bereits bestehenden digitalen Lösungen starten und kontinuierlich ausgebaut werden. Durch die bereits laufenden Aktivitäten der Partner und die schnelle Skalierung der Plattform setzt die Gesellschaft neue Standards in der Etablierung einer Gesundheitsplattform.

Über die Gründungsgesellschafter:

BD Rowa

BD Rowa steht für innovative und zuverlässige Produkte rund um die Arzneimittellogistik. Als Vorreiter im Bereich Automatisierung und Digitalisierung entwickelt und fertigt das Unternehmen am Hauptsitz Kelberg (Deutschland) Lösungen für Apotheken, Krankenhäuser, die pharmazeutische Industrie und Blisterzentren. Weltweit engagieren sich 800 Mitarbeiter für die kompetente und zuverlässige Betreuung der Kunden. Rowa gehört zum globalen Medizintechnikunternehmen Becton Dickinson (BD).

GEHE

Das pharmazeutische Großhandelsunternehmen GEHE Pharma Handel beliefert täglich bundesweit Apotheken mit Arzneimitteln. Über die Apotheken-Kooperation gesund leben, mit 2.100 Mitgliedern und rund 60 Industriepartnern führende Apotheken-Kooperation Deutschlands, unterstützt der Stuttgarter Pharmahändler seine Kunden mit Dienstleistungen im Apothekenmanagement und -marketing.

NOVENTI Health SE

NOVENTI ist Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mit mehr als 20 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigene NOVENTI Group vereint mit ihren mehr als 2.500 Mitarbeitern und 27 eigenständigen Einzelgesellschaften eine Gemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, sonstige Leistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte.

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

PHOENIX Pharmahandel ist Marktführer im deutschen Pharmagroßhandel und bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit. Hierzu zählen beispielsweise Warenwirtschafts- und Kassensysteme für Apotheken, Transport- und Speziallogistik-Leistungen, die patientenindividuelle Verblisterung sowie Beratungsleistungen. PHOENIX Pharmahandel ist Teil der PHOENIX group, einem führenden Gesundheitsdienstleister in Europa mit Präsenz in 27 Ländern.

pro AvO GmbH

Die pro AvO ist eine gemeinsame Initiative der Unternehmen BD Rowa, GEHE, NOVENTI Health SE, Sanacorp und dem Wort & Bild Verlag. Sie eint die 19.000 deutschen Apotheken vor Ort zu einem ganzheitlichen Versorgungsnetzwerk für Medikamente und Beratung in Deutschland.

Sanacorp

Die Apothekergenossenschaft Sanacorp ist eines der traditionsreichsten Pharma-Großhandelsunternehmen in Deutschland und erzielte 2019 mit ihrem operativen Geschäft einen Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. Euro. Mit etwa 3.000 Mitarbeitern in 17 Niederlassungen sorgt das Apothekerunternehmen dafür, dass ca. 7.500 Apotheken im gesamten Bundesgebiet sicher und zuverlässig mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten beliefert werden.

Wort & Bild Verlag

Der Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland und erreicht monatlich 36 Millionen Leserkontakte. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, das HausArzt-PatientenMagazin und der Digital Ratgeber. Auf http://www.apotheken-umschau.de/ bietet die Redaktion täglich neue Gesundheitsinformationen, die von 8,5 Millionen Unique Usern monatlich genutzt werden.

Pressekontakt:

Dr. Silvio Kusche

NOVENTI Health SE

Bereichsvorstand Marketing (CMO)

E-Mail: Silvio.Kusche@noventi.de



Maren Holoda

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

Head of Corporate Communications

E-Mail: m.holoda@phoenixgroup.eu

Original-Content von: NOVENTI Health SE, übermittelt durch news aktuell