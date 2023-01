Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Kraftvolle Investition in den Standort Deutschland: Procter & Gamble eröffnet neues Hochregallager in Crailsheim

Crailsheim (ots)

Investitionen in das neue Hochregallager unterstreichen die Verbundenheit zur Region und zum Standort

Absicherung der Lieferfähigkeit in Zeiten großer Unsicherheiten: P&G stärkt das Liefernetzwerk für den Einzelhandel in der DACH-Region und Europa

Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer unterstreicht die herausragende Bedeutung des Werkes für die Region

Procter & Gamble (P&G) unterstreicht sein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland mit kontinuierlichen Investitionen - insbesondere in den Ausbau des Standortes Crailsheim. So ist in den vergangenen Monaten nach nur 18 Monaten Bauzeit in Crailsheim ein hochmodernes automatisiertes Warenlager für Roh- und Verpackungsmaterialien errichtet worden, das jetzt feierlich zusammen mit Gästen aus Politik und Wirtschaft eröffnet wurde.

Mit den Investitionen im zweistelligen Millionenbereich in das neue automatisierte Hochregallager stärkt P&G die Lieferkapazitäten und die Resilienz der gesamten Supply Chain für den Einzelhandel in der DACH-Region. Gleichzeitig werden Direktlieferungen an Einzelhandelspartner in Europa sowie standortübergreifende Lieferungen an andere P&G-Vertriebszentren in Europa abgesichert. Die Abläufe im neuen Hochregallager entsprechen höchsten Qualitätsstandards: Roh- und Packmaterialien werden vollautomatisiert ein- und ausgelagert und bedarfsgerecht an die Produktionslinien verteilt. Die Erweiterung des Distributionszentrum ist ein weiterer Meilenstein in der strategischen Entwicklung des Standorts.

Ilkay Ormandy, Werksleiterin des P&G Werks und Distributionszentrums in Crailsheim: "Das P&G-Werk in Crailsheim ist ein vielseitiger, kategorieübergreifender Standort. Als Produktionsstätte für Always und Swiffer-Produkte, globales Innovationszentrum und als leistungsstarkes Vertriebszentrum für die DACH-Region und darüber hinaus kombiniert der Standort Crailsheim wichtige Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette. Die Investitionen in den Ausbau des Standorts Crailsheim bilden das Fundament für weiteres Wachstum. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen sowie an die ausführenden Firmen, die eine pünktliche Fertigstellung dieses wichtigen Meilensteins in der Werksgeschichte möglich gemacht haben."

Ingo Schimmelpfennig, Geschäftsführer P&G Product Supply DACH: "Auch in Zeiten hoher Volatilität setzen wir alles daran, die Qualität unserer Produkte und unsere Leistungsfähigkeit in der gesamten Lieferkette immer weiter zu verbessern. Da lassen wir kein Stück nach. Die Basis dazu sind kraftvolle Investitionen in unsere Standorte in Deutschland. Damit bieten wir attraktive Perspektiven für die Beschäftigten und junge Talente und wir sichern mit Marken, auf die sich die Menschen verlassen können, Mehrwert im Alltag ab. Die Eröffnung des vollautomatisierten Hochregallagers in Crailsheim unterstreicht zudem die hohe Digitalisierungskompetenz des Standortes als "Digital Hub".

Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von P&G in der DACH-Region: "Lieferfähigkeit und Liefertreue sind wesentliche Elemente der Beziehung zu unseren Partnern im Einzelhandel. In Zeiten großer Unsicherheiten gilt das mehr denn je. Hinzu kommen kontinuierliche Investitionen in unsere Marken und in überlegene Innovation sowie gesellschaftliches Engagement hier in Deutschland und für Nachhaltigkeit. Auf diese Weise bieten wir den Menschen mit starken Marken und herausragenden Produkten einen erlebbaren Nutzen und Wert im Alltag. Die hohe Leistungsfähigkeit und Resilienz unserer Lieferkette basiert nicht zuletzt auf starken Standorten wie Crailsheim und versetzt uns in die Lage, mit unseren Partnern im Einzelhandel für Kategoriewachstum zu sorgen."

Dr. Christoph Grimmer, Oberbürgermeister der Stadt Crailsheim: "Das Bekenntnis von Procter & Gamble zum Standort Crailsheim wird immer wieder durch beeindruckende Investitionen untermauert. Davon profitieren das Werk selbst, dessen Mitarbeitende und auch unsere Wirtschaftsregion hier im Herzen Süddeutschlands. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Zukunft der Industrie in Deutschland sind die Weichenstellungen von P&G in Crailsheim ein sehr wichtiges Signal. Zur Bewältigung des Fach- und Arbeitskräftemangels in Deutschland ist die weitere Automatisierung von Prozessen ein wichtiger und wertvoller Beitrag. Ich danke den Beschäftigten und der Werksleitung, die mit dem vollautomatischen Hochregallager die mehr als 40-jährige Erfolgsgeschichte von Procter & Gamble in Crailsheim um ein weiteres Kapitel fortschreiben."

An die Eröffnung des neuen Distributionszentrums knüpft in einem nächsten Schritt ein Anbau zur Erweiterung der Produktionskapazitäten an. Die Eröffnung des neuen Bauprojekts ist für Herbst 2023 geplant. In Summe belaufen sich die Gesamtinvestitionen beider Projekte auf rund 130 Millionen Euro. Durch die Investitionsmaßnahmen entstehen am Standort Crailsheim mehr als 60 neue Arbeitsplätze.

Über P&G Crailsheim

Der P&G-Standort Crailsheim nahm 1982 zunächst als Pampers-/Baby Care-Werk die Produktion auf. 1986 kamen Always-Produkte aus dem Bereich Damenhygiene hinzu, 1999 schließlich die Swiffer-Produktion. Das im Jahr 2013 eröffnete Distributionszentrum für sämtliche P&G-Marken wie z. B. Always, Ariel, Gillette oder Pampers hat eine herausragende Bedeutung für die Logistik von P&G in der Region DACH. Der Standort Crailsheim ist in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich gewachsen und wurde u.a. aufgrund der zielgerichteten Digitalisierungsstrategie als "Fabrik des Jahres" ausgezeichnet. Zurzeit arbeiten rund 1.050 Mitarbeiter:innen am P&G Standort Crailsheim, der eine Gesamtfläche von 42 Hektar hat.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

