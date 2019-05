Factory Berlin

Factory Berlin launcht Creative Code

Neue Strategie schafft Synergien zwischen Wirtschaft und Kunst

Berlin

Die Factory Berlin (www.factoryberlin.com), Europas größte internationale Innovations-Community, launcht am 29. Mai 2019 den Creative Code "Re-Imagine Collaboration". Der strategische Ansatz legt neue kreative Maßstäbe für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Start-ups und visionären Vordenkern in der Factory Berlin fest: Er löst Grenzen zwischen Wirtschaft und Kunst auf, schafft durch die gezielte Vernetzung beider Bereiche neue Denkansätze und Kooperationsmöglichkeiten und setzt so neue kreative Impulse für die Zukunft der Digitalwirtschaft. Unterstützt wird diese Zielsetzung durch eine Partnerschaft mit den Berliner Riverside Studios und der Ernennung von deren Gründer und CEO, dem DJ Martin Eyerer, zum neuen Chief Innovation Officer der Factory Berlin.

"In den Riverside Studios haben wir uns schon seit längerem mit der Intersektion zwischen Technologie und Kreativität befasst. Die Erfahrungen, die wir mit der Öffnung unserer Community für VR und der Musictech Industrie gesammelt hatten, brachten mich dazu, mehr über Tech & Art in einem größeren Rahmen nachzudenken. Das 'Joint Venture' mit der Factory Berlin ist die perfekte Symbiose, das auf ein nächstes Level voranzutreiben. Ich bin mir sicher, keine Industrie kommt in der Zukunft daran vorbei, sich mit Tech & Art zu befassen," erklärt Martin Eyerer, CIO der Factory Berlin.

"Kreativität ist der Schlüssel zu Innovation und Teil von jeglichem Schaffen in der Factory Berlin: Sie sprengt Denkbarrieren und fördert interdisziplinäre Zusammenarbeit", ergänzt CEO Nico Gramenz. "Indem wir über Branchengrenzen hinaus denken, Erkenntnisse aus anderen Industrien auf ein Problem übertragen und Perspektiven wechseln, können uns entscheidende wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortschritte gelingen. Der Creative Code soll genau dies befördern, indem er Kunst und Wirtschaft zusammenbringt und neuen Raum für ungebremste Ideenfreiheit schafft. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr auf die neuen Möglichkeiten, die uns die Zusammenarbeit mit den Riverside Studios und Martin Eyerer als neuer CIO eröffnen werden."

Am Launch-Tag des Creative Code präsentiert die Factory Berlin das Creator's Lab und den "360 XR Room", den neuen Mixed-Reality-Raum mit einem interaktiven 720-Grad-Projektionsmapping in Echtzeit sowie Ambisonic-Audiosystem. Zudem gibt es diverse Podiumsdiskussionen, Vorträge, Workshops, Kunstinstallationen, Live-Künstler-Performances und Networking-Möglichkeiten. Factory Berlin moderiert das Event gemeinsam mit Sonar+D und den Riverside Studios. Zu den Teilnehmern gehören: Peter Kirn (CDM), Kalam Ali, Georgia Taglietti (Sónar/Sónar+D), Christian Bracht (Sleek), Philipp Moehring (AngelList), Jules Laplace, Chagall, Jamz Supernova (BBC Radio 1Xtra), Neeeu, CODE, YAIR und viele mehr. Der Abend endet mit einer After-Party und DJs. Medien und Journalisten erhalten am Vormittag bei einem exklusiven Rundgang die Möglichkeit, sich den neuen "360 XR Room" anzuschauen, Panel-Diskussionen anzuhören oder Interviews mit Partnern zu führen.

Alle Infos im Überblick: Was? Creative Code Launch Wo? Factory Görlitzer Park, Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin Wann? Mittwoch, 29. Mai 2019 14.00 Uhr: PRESSERUNDGANG

15.00 Uhr: START OFFIZIELLES PROGRAMM

PRESSEKONFERENZ Eröffnung durch Factory-Gründer Udo Schloemer, Nico Gramenz (CEO), Martin Eyerer (CIO) und moderiert von Catherine Bischoff (CRO)

15.00 Uhr - 16.00 Uhr: DAY TIME DJ: Jamz Supernova (BBC Radio 1Xtra) und viele weitere

PANEL TALKS 16.00 Uhr - 17.00 Uhr: ARTificial Intelligence in Tech & Art (moderiert von Kalam Ali) Navigating Interdisciplinary Futures with Artists & Technologists Panel-Teilnehmer: Jules Laplace, Jovanka von Wilsdorf, Philipp Moehring (AngelList) und Christoph Nagel (Kickstarter).

17.30 Uhr - 18.30 Uhr: Creative Ecosystems: The Future of Work (moderiert von Peter Kirn) How today's fringe cultural ideas can thrive tomorrow Panel-Teilnehmer: Dixon, Christian Bracht (Sleek), Georgia Taglietti (Sónar/Sónar+D) und Steffen Methner (Asics).

19.00 Uhr - 19.45 Uhr: PERFORMANCE by Chagall

Ganztägig: INSTALLATIONEN von 360 XR Room, NEEEU, XIBIT, SNAPNEXT, LUCHA LIBRE AUDIO, CODE, PROTOPIXEL, JAMBL, BOUNCY, YAIR, RUMMELS ACOUSTICS, DADABOTS x PORTRAIT XO x VANTA und viele weitere.

Ab 20.30 Uhr - 03.00 Uhr: AFTER-PARTY von SLEEK x Factory Berlin

Für Interviews stehen Nico Gramenz, CEO der Factory Berlin sowie Martin Eyerer, neuer CIO der Factory Berlin, zur Verfügung. Mehr Informationen zum Event hier (http://ots.de/AViPl6).

Über Factory Berlin

Die Factory Berlin ist Europas größte internationale Innovations-Community und wurde im Jahr 2011 von Udo Schloemer gegründet. Inspiriert von dem Austausch in Andy Warhols Factory in New York, vereint sie die smartesten Köpfe aus Technik, Wissenschaft, Kunst und Politik zu einem dynamischen und kollaborativen Ökosystem, das die Gesellschaft von morgen erschaffen will. Auf rund 25.000 Quadratmetern bringt die Factory Berlin an ihren Standorten in Berlin-Mitte und am Görlitzer Park global agierende Technologie-Unternehmen mit Start-ups zusammen. Dazu zählen SoundCloud, Siemens, Google for Startups, CODE und die NewSchool sowie unzählige junge Talente. Das kuratierte Membership-Programm unterstützt die Community-Mitglieder bei Partnerschaften, Weiterbildungen und Kooperationsmöglichkeiten und ermöglicht ihnen Zugriff auf die Community- und Eventflächen der Factory Berlin.

Weitere Informationen unter www.factoryberlin.com.

