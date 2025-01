Joyn

Joyn goes Lindenstraße! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 sichert sich umfangreiches Rechte-Paket von ARD Plus, WDR mediagroup und High View

München (ots)

München, 30.01.2025 Alles auf Joyn! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 schließt eine umfangreiche Inhalte-Kooperation mit ARD Plus, der WDR mediagroup und High View. Damit sind ab sofort bekannte und beliebte Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie "Die Lindenstraße", "Dittsche", Filme aus der Bud Spencer & Terence Hill-Reihe und zahlreiche Episoden der Krimi-Serien, darunter "Watzmann ermittelt", "Das Großstadtrevier" oder "Heiter bis tödlich", auf Joyn zu sehen. Premiere: Zum ersten Mal sind einige dieser Inhalte kostenlos in diesem Umfang auf einer Plattform on demand für die Zuschauer:innen verfügbar. Die Vermarktung der neuen Inhalte übernimmt der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media.

Henrik Pabst, Chief Content Officer ProSiebenSat.1: "Mit der hochwertigen neuen Content-Kooperation mit ARD Plus, WDR mediagroup und High View bauen wir die Inhalte-Palette unserer Streaming-Plattform weiter aus. So bekräftigen wir das klare Versprechen von Joyn, die vielfältigsten Inhalte für die Zuschauer:innen kostenlos an einem Ort zu bündeln."

Michael Loeb, Geschäftsführer der WDR mediagroup und der ARD Plus GmbH betont: "Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern den Joyn-Zuschauern ab sofort eine beeindruckende Vielfalt an Programmstunden unserer qualitativ hochwertigen Inhalte zur Verfügung stellen zu können."

Die Inhalte stehen den Zuschauer:innen kostenlos sowohl über diverse FAST-Channels als auch On Demand im AVoD auf Joyn sowie bei Bedarf werbefrei im Abo-Bereich von Joyn PLUS+ zur Verfügung. Lizenzgeber sind ARD Plus, die WDR mediagroup sowie High View.

Über Joyn: Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Die ARD Plus GmbH ist eine Tochter der WDR mediagroup, einer kommerziellen WDR-Tochter. Sie betreibt die Weiterentwicklung des Video-on-Demand-Angebots ARD Plus.

High View ist ein unabhängiges Medienunternehmen mit Beteiligung der Beta Film GmbH, das verschiedene TV- und Streaming-Angebote betreibt und eine breite Palette an Programmen in den Bereichen Musik, Factual-Entertainment, Sport und Fiction bietet.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell