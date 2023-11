Joyn

Kampf- statt Tanzeinlage der Content Creatorinnen bei "The Great Fight": Anna Gazanis gegen Kathiyessir

Bild-Infos

Download

München (ots)

Tanzt Anna Gazanis (1,7 Mio. Follower*innen auf TikTok) Kathiyessir (14.500 Follower*innen auf TikTok) im Ring aus? Beide Content Creatorinnen sind bereit für einen Fight auf Augenhöhe. Wer hat den längsten Atem und kann die effektivsten Treffer setzen? Gastgeber Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt erneut zum spannenden Box-Event "The Great Fight Night" ein - kostenlos und exklusiv am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr im Livestream auf Joyn. Vor Ort treten insgesamt zwölf deutsche Creator*innen in sechs Kämpfen gegeneinander an.

Anna Gazanis zu Kathiyessir: "Nach dem Kampf wird dir dein perfektes Lächeln vergehen. Ich trainiere jeden Tag, und werde dich im Ring vernichten."

Kathiyessir kontert: "Um mich fertig zu machen, reicht Training allein nicht aus. Ich werde im Vorfeld keine großen Ansagen machen, sondern im Ring Taten sprechen lassen."

"The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Offizielle Tickets für das beliebte Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf gibt es bei Ticketmaster.

Bei Fragen zum Live-Event: PEPPERSTARK GmbH, Luana Djuga, Tel.: +49 151 610 31317. luana.djuga@pepperstark.de

Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.de

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell