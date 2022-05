Joyn

Ein König für Joyn: Neue interaktive Gameshow "Knossis Kingdom" mit Jens Knossalla alias Knossi

Bild-Infos

Download

München (ots)

Was ergeben ein König, ein Schloss, vier Promis, ein*e Wildcard-Gewinner*in, noch nie dagewesene Interaktions-möglichkeiten und zahlreiche, verrückte Spiele um eine Krone? Nichts Geringeres als "Knossis Kingdom"! i&u Digital produziert ab Ende Mai acht Folgen von Knossis (Jens Knossalla) interaktiver Gameshow exklusiv für Joyn. Abstimmungen und die Community-Einbindung erfolgen durch die innovative Interaktions-Plattform Fanblast.

Knossi liebt seine Krone, doch dieses Schmuckstück soll ihm nun gestohlen werden! Die Crew, bestehend aus vier Prominenten wie Rewinside (3,3 Millionen Abonnent*innen auf YouTube) und CrispyRob (2 Millionen Abonnent*innen auf YouTube) sowie einer Wildcard-Gewinnerin oder einem Wildcard-Gewinner, versucht, sich durch verschiedene Spiele-Levels bis zum Endgegner Knossi durchzuschlagen, um ihm sein Markenzeichen abzuluchsen. In den ersten Levels wird Knossi von seinen Gehilf*innen vertreten, die der Crew das Leben schwermachen und mit allen Mitteln versuchen, ihren König zu verteidigen. Die Gehilf*innen sind Teilnehmer*innen aus Knossis Community. Generell hat seine Community durch die Einbindung von Fanblast immer wieder die Möglichkeit, sich durch Abstimmungen an der Show zu beteiligen und so tiefgehend das gesamte Geschehen nach ihrer Vorstellung zu gestalten. Im spektakulären Finale im Schloss tritt die Crew gegen Knossi höchstpersönlich an. Kann der König sein Reich verteidigen oder muss er seine Krone abtreten?

"Knossis Kingdom" im Sommer 2022 exklusiv auf Joyn.

Über Joyn: Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Über i&u TV: i&u TV produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und Unterhaltungssendungen für die größten TV-Sender Deutschlands und innovative, prämierte Digitalformate für Markenpartner und digitale Plattformen. Zum Digitalbereich gehört u. a. der Auf- und Ausbau sowie das Channel-Management der YouTube Kanäle "Klein gegen Groß" und "stern TV" und damit die Verlängerung erfolgreicher linearer TV-Sendungen ins Digitale. Mit dem eigenen YouTube-Channel "BREAKING LAB" betreibt i&u TV gemeinsam mit YouTube Creator Jacob Beautemps einen beliebten Wissenskanal, der bereits für die Goldene Kamera in der Kategorie "Best of Information" nominiert wurde. i&u TV hat das erfolgreiche und preisgekrönte Branded Entertainment-Format "MACH MAL mit OBI" mitentwickelt und produziert. "MACH MAL mit OBI" gewann beim Deutschen Digital Award 2021 Doppel-Bronze und beim Best of Content Marketing Award in den beiden Kategorien "Customer Bewegtbild - Serie" und "Customer Digital - Videoplattformen" eine Silber- und eine Goldauszeichnung. Das Nachhaltigkeitsformat "YouTopia - Gemeinsam für die Umwelt" erhielt den NRW Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement und wurde im Jahr 2021 erstmals auch in Frankreich live gestreamt. i&u TV ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.

Über Fanblast: Digital Blast, das innovative Software-Unternehmen aus Hamburg, verändert mit seinem Produkt Fanblast die Interaktion zwischen Kreativen und Fans maßgeblich. Mit Fanblast haben Creator aus der Musik-, Sport-, Food-, Beauty-, sowie Streaming-Industrie zum ersten Mal die Möglichkeit, in Realtime die Fans interaktiv in den kreativen Erstellungsprozess zu involvieren und sie mit Rewards zu belohnen. Der gesamte kollaborative und datenbasierte Prozess eröffnet für Kreative neue Umsatzquellen sowie eine neue nachhaltige Bindung zur eigenen Community. Die Vision des Unternehmens ist es, den Kreativen aus allen Industrien eine interaktive und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produktlösung an die Hand zu geben.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell