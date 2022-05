Joyn

Endspurt zum Abitur: die finale Staffel des Joyn Originals "Das Internat" ab 12. Mai 2022 kostenlos und exklusiv auf Joyn

Nach drei erfolgreichen Staffeln neigt sich die Zeit im Internat für die Social-Media-Stars dem Ende zu. Die vierte und gleichzeitig finale Staffel der Erfolgsserie "Das Internat" geht auf Joyn ab 12. Mai 2022 mit 16 neuen Folgen in die heiße Phase und zugleich letzte Runde. In der vierten Staffel dreht sich für die Schüler*innen des F.LY. Internats alles um die Vorbereitungen auf das Abitur und ihr Leben danach. Die Internatsschüler*innen müssen sich nun der Frage stellen: Wie sieht meine Zukunft aus? Mit dem damit verbundenen Druck geht jede*r anders um. Während die einen mit dem Studium durchstarten wollen, zweifeln die anderen daran, ob sie die Abiturprüfungen überhaupt bestehen.

In der finalen Staffel des erfolgreichen Joyn Originals "Das Internat" sind wieder zahlreiche namhafte Gesichter aus der Social-Media-Welt vertreten: Mario Novembre, Payton Ramolla, Leon Pelz, Lisa Küppers, Lukas White, Luana Knöll, Leoo Balys, Lea Mirzanli, Ivana Novembre, Nashawn Schäfer und Finn Schöwing schlüpfen in ihre bekannten Hauptrollen. Neu dabei: René Rednau als Tassilo und Lilly Joan Gutzeit als Nikita, die in der neuen Staffel den Hauptcast ergänzen. Auch Sonya Kraus, in ihrer Rolle als Direktorin Frau Meyer-Stäblein, und Jana Riva, als Lehrerin Frau Kovac, sind wieder mit von der Partie. Zudem ist MC FITTI in einer Nebenrolle als Major beim großen Career Day am Internat dabei.

Zur Feier von drei erfolgreichen Staffeln und dem Start der vierten Staffel versammeln sich die Macher*innen und die Content Creator*innen am 12. Mai 2022 für ein exklusives Screening. Zahlreiche Mitglieder des Hauptcasts nehmen teil und auch Fans können über den Das Internat und Joyn Instagram Account Livestream ab 17.45 Uhr Teil des Events sein.

Joyn zeigt ab 12. Mai 2022 wöchentlich zwei neue Folgen der 16-teiligen Serie kostenlos und eine exklusive Preview der weiteren Folgen immer sieben Tage vor Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. "Das Internat" wird entwickelt und produziert von PANTAFLIX Studios.

