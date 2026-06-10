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beegy und KOSTAL bündeln Kompetenzen auf der Intersolar

Gemeinsamer Messeauftritt rückt bidirektionales Laden in den Fokus

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Schwalbach am Taunus (ots)

Die Energiewende im Eigenheim braucht belastbare Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfung. Auf der Intersolar Europe 2026, Teil der Leitmessen-Allianz The smarter E Europe, präsentiert sich die beegy GmbH daher gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner KOSTAL Solar Electric auf dessen Messestand (Halle B3, Stand B3.130). Damit bündeln zwei Unternehmen ihre umfassenden Kompetenzen am Stand - von der Erzeugungs- und Vertriebsseite über die Leistungselektronik bis hin zur intelligenten Steuerung im Haushalt. Inhaltlicher Schwerpunkt des gemeinsamen Auftritts ist das sich ergänzende Lösungsportfolio, welches in der Zukunft auch um das Produkt Bidirektionales Laden und zugehörigen Services ergänzt wird.

Gemeinsame Vision für bidirektionales Laden

Mit dem Durchbruch der Elektromobilität rückt das bidirektionale Laden in den Mittelpunkt des Heim-Energiemanagements. KOSTAL zeigt auf der Intersolar eine Vision einer AC-BiDi-Wallbox. beegy arbeitet parallel daran, sein HEMS so auszulegen, dass diese und weitere BiDi-fähige Komponenten im Haus optimal eingebunden werden können. Gemeinsam nehmen die Partner dabei die grundlegenden Anwendungsfälle in den Blick: Vehicle-to-Home-Szenarien zur Erhöhung des Eigenverbrauchs, das Zusammenspiel mit stationären Batteriespeichern sowie die Einbindung in netzdienliche Steuerungsvorgaben nach §14a EnWG. Ziel ist ein System, das für Endkundinnen und Endkunden einfach handhabbar bleibt und zugleich die regulatorischen wie netztechnischen Anforderungen erfüllt.

Markteinführung ab 2027

Die sich in Entwicklung befindenden Hardware- und Softwarelösungen sollen ab 2027 schrittweise in den Markt eingeführt werden. Der Messeauftritt in München dient daher ausdrücklich auch dazu, frühzeitig mit Stadtwerken, Installationsbetrieben und Handelspartnern in den fachlichen Dialog zu treten, Anforderungen zu schärfen und gemeinsame Use Cases vorzubereiten. "Die Zukunft des Heim-Energiemanagements entscheidet sich an der Schnittstelle zwischen Hardware, Software und offenen Standards. Mit KOSTAL haben wir einen Partner, mit dem wir diese Integration seit über zehn Jahren erfolgreich vorantreiben. Bidirektionales Laden ist für uns beide der logische nächste Schritt", so Michael Große, Head of Service- & Productmanagement.

Interoperabilität und offene Standards

Bei ihren Entwicklungen setzen beide Unternehmen konsequent auf offene Standards. Eine zentrale Rolle spielt dabei EEBUS als etabliertes Protokoll für die herstellerübergreifende Kommunikation zwischen Erzeugern, Speichern, Verbrauchern und dem HEMS, insbesondere zur Annahme von Steuerungslogiken vom CLS zum HEMS oder direkt zu den Geräten.

Über zehn Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Partnerschaft zwischen KOSTAL und beegy reicht mehr als ein Jahrzehnt zurück. Bereits seit der Gründung von beegy im Jahr 2014 gehören KOSTAL-Wechselrichter zu den Komponenten im beegy-Ökosystem. Die PLENTICORE-Baureihe sowie der KOSTAL Smart Energy Meter sind dabei fester Bestandteil der offiziellen beegy-Whitelist und vielfach in den installierten beegy-Systemen im Einsatz. Die über die Jahre gewachsene Zusammenarbeit bildet heute das stabile Fundament für weitergehende gemeinsame Entwicklungen. Der gemeinsame Messeauftritt in München ist das sichtbare Zeichen dieser Partnerschaft.

Über die beegy GmbH

beegy steht für "better energy" und ist ein Unternehmen der MVV Energie AG. Der Produkt- und Serviceanbieter von intelligenten, herstellerunabhängigen Systemen für Photovoltaik, Elektromobilität und Wärmetechnologie beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende. Ein Fokus liegt dabei auf dem beegy HEMS (Heim-Energie-Management-System). Sowohl die Hardware- als auch die Softwarekomponenten dieser Lösung sind eigenentwickelt und von den eigenen Installateuren auf ihre Praxistauglichkeit hin optimiert. Sie bieten herstelleroffene Anbindungsmöglichkeiten von Wechselrichtern, Batteriespeichern, Wärmepumpen oder Ladestationen. Zielgruppen sind Stadtwerke, Installationsunternehmen sowie der Großhandel. Energieversorger und Installationsunternehmen können das System als White-Label-Lösung unter ihrem eigenen Markennamen anbieten. Darüber hinaus unterstützt beegy seine Partner optional über die gesamte Prozesskette vom Vertrieb über die Planung bis hin zu Betrieb und Überwachung. Über ein physisches HEMS, das die unterschiedlichen Komponenten über ein lokales Subnetz verbindet, sowie eine abgesicherte Anbindung an die beegy-Cloud, gewährleistet das System hohe IT-Sicherheit und Datenintegrität. Neben der MVV setzen weitere Akteure wie die Stadtwerke Kiel oder die Energieversorgung Offenbach auf die intelligenten Energie- und Wärmelösungen, die bereits mehr als 3.000-mal installiert wurden.

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