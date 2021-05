Ookam Software

Ookam Software gibt Standardwerk heraus: Leitfaden für nachhaltige Unternehmensnachfolge

Ookam Software veröffentlicht ein Buch für Unternehmer und Unternehmerinnen zur Gestaltung ihrer Nachfolge

Berlin

Für Unternehmer und Unternehmerinnen ist die Regelung der eigenen Nachfolge als Geschäftsführer und als Gesellschafter eine der schwierigsten und wichtigsten Elemente ihrer Laufbahn. Wichtige Faktoren sind der Fortbestand und die Weiterentwicklung des Unternehmens, Sicherung der Arbeitsplätze für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sowie die Betreuung der Kunden und Partner.

Gleichzeitig spielt der finanzielle Aspekt des Verkaufserlöses und die Frage der zukünftigen Geschäftsführung eine Rolle. Doch wer kauft eigentlich Unternehmensanteile - und vor allen Dingen warum?

Ein Buch der Gründer von Ookam Software

Das Buch "Wer kauft mein Unternehmen - und warum?" von Niels Reinhard und Steffen von Bünau, beide Geschäftsführer der Ookam Software GmbH, gibt Unternehmern und Unternehmerinnen nun einen komprimierten Überblick über die verschiedenen Käufer (Investoren), ihre Renditeerwartungen und Interessen. Ein fundiertes Verständnis dieser Motive ist Grundlage jeder erfolgreichen Unternehmensnachfolge, denn sie erhöht die Wahrscheinlichkeit einer guten Käuferauswahl und hilft, Fallstricke im Transaktionsprozess zu vermeiden.

Von Bünau und Reinhard haben mit ihrer Software-Gruppe Ookam selbst mehrere Unternehmensnachfolgen begleitet. Ookam führt unternehmerische Lebenswerke im deutschen Software-Mittelstand (Branchensoftware) weiter und entwickelt die Gesellschaften im Interesse der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Kunden weiter. So wurde beispielsweise für ein Unternehmen, das eine Branchensoftwarelösung für das Orchestermanagement anbietet, eine nachhaltige Nachfolgelösung mit einem internen Nachfolger strukturiert und der Wachstumspfad des Unternehmens erfolgreich weitergeführt.

Ookam: pragmatische Lösungen im Vordergrund

Aus ihrer praktischen Erfahrung heraus kennen von Bünau und Reinhard alle Facetten der Unternehmensnachfolge. "Wir wollen mit diesem Leitfaden für Unternehmer und Unternehmerinnen unser praktisches Wissen weitergeben und dazu beitragen, dass das Thema Unternehmensnachfolge aus der Perspektive der persönlichen Präferenzen des Unternehmers/der Unternehmerin betrachtet werden kann. Jeder hat unterschiedliche Schwerpunkte für die Weiterführung seines unternehmerischen Lebenswerks, nicht alles dreht sich nur um den Kaufpreis - basierend darauf kann dann eine passende Strategie abgeleitet werden", so Bünau zu den Ambitionen des Buches.

Bereits Mitte 2020 in einer Vor-Version veröffentlicht erfreut sich das Buch bisher einer sehr positiven Resonanz. Gedacht als zusammenfassender Überblick, kann das Buch Unternehmern und Unternehmerinnen dabei als Startpunkt dienen, um im Anschluss weitere Aspekte des komplexen Themenfeldes detaillierter mit Fachliteratur zu ergründen. Das Buch behandelt dabei sowohl die Ideengeschichte der Kapitalgesellschaft und die Rolle von Investoren im Unternehmenszyklus. Gleichzeitig werden verschiedene Investoren und ihre Erwartungen und Handlungslogiken verglichen und für den Leser bzw. die Leserin transparent eingeordnet. Im Kern steht selbstverständlich eine Beleuchtung der Optionen der Unternehmensnachfolge mit ihren Vor- und Nachteilen, sowie Tipps zur Vorbereitung der Nachfolge und der Gestaltung des Transaktionsprozesses.

Über die Autoren

Steffen von Bünau und Niels Reinhard sind Geschäftsführer der Ookam Software GmbH ("Ookam"). Ookam beteiligt sich an B2B-Softwareunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, häufig in Nachfolgesituationen. Mit einem großen Netzwerk von Nachfolgeunternehmern und -unternehmerinnen sorgt Ookam dazu, dass die Unternehmensnachfolge reibungslos erfolgt und die Geschäftsführung personell verstärkt wird. Die Gesellschaften der Ookam sind in verschiedenen Branchen aktiv, u.a. in der Schulverwaltung, dem Orchestermanagement oder auch der Bauplanung.

