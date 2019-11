DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung

Live Stream am 27.11., 19.45 Uhr: Felwine SARR über "How can we realise a holistic concept of prosperity for the many, not the few?"

Tipping Point Talk 04 der ERSTE Stiftung anlässlich 200 Jahre Sparkassenidee in Österreich

Am Mittwoch, 27. November, hält Felwine Sarr (Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Gaston Berger Universität in Saint-Louis, Senegal) im Odeon Theater den "Tipping Point Talk 04 AUDACITY". Sarr näherte sich in seinem Buch "AFROTOPIA" dem Zusammenspiel von Wirtschaft und Gesellschaft und den kulturellen Grundlagen wirtschaftlicher Entscheidungen auf ganzheitliche Weise.

Die Veranstaltung findet in Englisch und Französisch statt (mit Simultandolmetschung ins Englische); der Live-Stream ist via https://erstestiftung.streaming.at/20191127 abrufbar und läuft von 19.45 Uhr bis ca. 21.45 Uhr.

Programm:

Begrüßung durch Boris Marte, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, ERSTE Stiftung

"Tipping Point Talk 04 AUDACITY" Felwine Sarr: "How can we realise a holistic concept of prosperity for the many, not the few?".

Diskussion mit:

- Christoph Badelt , Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), Wien - Nikolaus Griller , Vorsitzender des Gesellschafterausschusses Gebauer & Griller Kabelwerke, Vizepräsident der Jungen Industrie , Wien - Sergiu Manea, CEO der Banca Comercial? Român? (BCR), Bukarest - Shalini Randeria , Rektorin des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Wien - Felwine Sarr , Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Gaston Berger Universität in Saint-Louis, Senegal - Sigrid Stagl , Leiterin des Instituts für Ökologische Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien - Ivan Vejvoda (Moderation), Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Wien

Die Veranstaltungsreihe "Tipping Point Talks" ist der Beitrag der ERSTE Stiftung zum Jubiläum 200 Jahre Sparkassen im Jahr 2019 in Österreich. Bisher fanden drei Veranstaltungen statt - mit Francis Fukuyama (März), Timothy Snyder (Mai) und Marietje Schaake (September). Die "Tipping Point Talks" werden von Verena Ringler kuratiert.

Der Tipping Point Talk 04 findet in Kooperation mit überMorgen - Der Gesellschaftspolitische Diskurs statt, einem gemeinsamen Projekt der Industriellenvereinigung, des Roten Kreuzes und der ERSTE Stiftung. übermorgen.at" class="uri-ext outbound">www.übermorgen.at

Über die ERSTE Stiftung:

Als Hauptaktionärin der Erste Group sichert die ERSTE Stiftung die unabhängige Zukunft eines der größten Finanzdienstleister in Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Als österreichische Sparkassenstiftung engagiert sich die Stiftung für das Gemeinwohl und investiert Teile ihrer Dividende in die Region, in der die Erste Group tätig ist. Unsere Ziele sind die Stärkung der Zivilgesellschaft, die Förderung von sozialer Innovation und die Förderung der zeitgenössischen Kultur in Europa.

www.erstestiftung.org

