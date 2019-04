Turetsky Chor

Die Künstlertruppe gilt als der populärste Chor in Russland und den befreundeten Nachbarstaaten: Mit "Liedern des Sieges" gastiert der Turetsky Chor unter der Leitung seines Gründers Michail Turetsky auch in diesem Jahr wieder im Zentrum Berlins. Für Sonntag, den 12. Mai 2019, um 19 Uhr lädt der Turetsky Chor Deutsche und Russen zum Open Air Konzert auf dem Gendarmenmarkt - bei freiem Eintritt!

Das Gastspiel in Berlin ist Teil einer großen internationalen Tournee, die den Turetsky Chor und die Band "Soprano" durch zwölf Länder führt.

Das sind die 14 Stationen der Tournee:

1. Mai Rom (Italien), Auditorium Conciliazione

2. Mai Paris (Frankreich), Konzert- und Theatersaal Casino de Paris

3. Mai Washington (USA), National Mall

4. Mai. New York (USA), Vorführung des Dokumentarfilms "Victory Songs" im Saal der UN-Generalversammlung

5. Mai. Toronto (Kanada), Mel Lastman Square

7. Mai Warschau (Polen), Platz bei der Botschaft der Russischen Föderation

8. Mai Budapest (Ungarn), Platz vor der Sankt-Stephans-Basilika

9. Mai Moskau (Russland), Platz vor dem Bahnhof Moskwa Belorusskaja

10. Mai Prag (Tschechien), Platz um Krizik-Brunnen

11. Mai Wien (Österreich), Schwarzenbergplatz

12. Mai Berlin (Deutschland), Gendarmenmarkt

23. Mai Qingdao (China), Qingdao Olympic Theme Park

25. Mai Peking (China), Kuche Syaozhen Square

3. Juli Minsk (Weißrussland), Zentraler Platz

Das Versprechen an den Vater

Schon 2017 und 2018 sorgten die Sänger in Berlin vor der Kulisse des Deutschen Doms für Begeisterung vieler Hunderter Zuschauer auf dem Platz. Acht Millionen Menschen verfolgten die Live-Übertragung des Berliner Konzerts im Fernsehen.

Das Musikfest erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Sieg im "Großen Vaterländischen Krieg" und möchte ein Symbol der Völkerverbundenheit darstellen. Damit löst Michail Turetsky ein Versprechen ein, das er seinem Vater vor dessen Tod gegeben hatte. Er versprach ihm, die Botschaft der Völkerfreundschaft mit künstlerischen Mitteln zu verbreiten. Turetskys Vater hatte als Soldat der Roten Armee an der Befreiung Berlins teilgenommen. Seine Schilderungen der Kriegserlebnisse hatten auf Michail außerordentlich starke Wirkung. Sie motivierten den Künstler, mit seinen Chorauftritten jedes Jahr einen "großen Feiertag der Freundschaft" zu veranstalten. Gerade in Berlin soll dies an zentraler Stelle umgesetzt werden.

"Die 'Lieder des Sieges' bestehen nicht nur aus Text und Musik, sondern sind unsere Geschichte, unsere Erinnerung", sagt Michail Turetsky, Urheber des internationalen Projektes, der sich Volkskünstler Russlands nennt. "Diese Lieder verbinden nicht nur verschiedene Generationen, sondern alle Menschen auf der Welt. Frieden ist kostbarer und wichtiger als Meinungsverschiedenheiten."

Der Turetsky Chor ging 1982 aus dem Männerchor der Moskauer Synagoge hervor. Der Zyklus namens "Unity Songs" mit den "Liedern des Sieges" entstand 2015 zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Mehr als 150.000 Zuschauer verfolgten damals das legendäre Konzert in Moskau, das mittlerweile zur Tradition geworden ist. Seither geht die Truppe jedes Jahr auf Tournee.

Für das Jahr 2020 - 75 Jahre nach dem Sieg der Alliierten über Hitler-Deutschland - hat Michail Turetsky einen besonderen Plan für seinen Berliner Auftritt. Er will mit seinen Künstlern vor dem Brandenburger Tor auftreten.

Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldungen für den 12. Mai sind jedoch erforderlich und mit folgendem Link möglich: https://biletkartina.tv/ru/hall?event_id=614861302&disable_sectors=1

