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WebdynSunPM vereint Datenerfassung, lokale Regelung und die Anbindung von Energieanlagen an Monitoring-, SCADA- und Energiemanagementsysteme.

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Saint-Germain-en-Laye (ots)

Webdyn stellt auf der Intersolar Europe 2026 den WebdynSunPM vor, einen industriellen Datenlogger und Edge Controller für Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen. Das System erfasst und vereinheitlicht Daten aus heterogenen Feldgeräten und übernimmt zugleich lokale Steuerungsaufgaben. Damit richtet sich Webdyn insbesondere an Systemintegratoren, EPCs, Anbieter von Monitoring- und Energiemanagementsoftware, Versorgungsunternehmen sowie Betreiber und IPPs, die herstellerunabhängige PV- und BESS-Projekte ohne Bindung an eine proprietäre Cloud-Umgebung oder an bestimmte Hardwarehersteller innerhalb der Anlage realisieren wollen. Webdyn ist vom 23. bis 25. Juni in Halle B5, Stand 273, auf der Messe München vertreten.

Vom Datenlogger zur lokalen Steuerungsinstanz

WebdynSunPM bindet Wechselrichter, Energiezähler, Sensoren, Relais und Speichersysteme unterschiedlicher Hersteller über industrielle Schnittstellen und Protokolle ein. Die erfassten Daten werden lokal verarbeitet, vereinheitlicht und an Monitoring-Plattformen, SCADA- oder EMS-Lösungen übertragen. Gleichzeitig kann der Edge Controller über seine Script Engine direkt auf Messwerte, externe Sollwerte oder Betriebszustände reagieren und beispielsweise Wirk- und Blindleistung regeln, die Einspeisung begrenzen oder Anlagenkomponenten schalten.

"Die Herausforderung moderner PV- und BESS-Projekte besteht nicht darin, noch mehr Daten zu sammeln. Entscheidend ist, Geräte unterschiedlicher Hersteller zuverlässig zusammenzuführen und aus den Daten unmittelbar vor Ort Regelungsentscheidungen abzuleiten. Genau diese Lücke schließt WebdynSunPM", sagt Yann Lissilour, Product Manager bei Webdyn.

Die lokale Verarbeitung reduziert die Abhängigkeit von permanenten Cloud-Verbindungen und ermöglicht kurze Reaktionswege. Gleichzeitig bleiben Zielserver, Softwareplattform und Datenhoheit beim Kunden. Für Integratoren und Softwareanbieter entsteht damit eine offene Schnittstelle zwischen Feldtechnik und übergeordneten Anwendungen, ohne dass sie für jedes Gerätefabrikat eine eigene Integration entwickeln müssen.

Vier Use Cases auf einer gemeinsamen Edge-Plattform

Herstellerübergreifendes Monitoring und Revamping. In gewachsenen PV-Portfolios treffen häufig Wechselrichter, Zähler und Sensoren verschiedener Generationen und Hersteller aufeinander. Webdyn SunPM sammelt die Daten aus den unterschiedlichen Feldgeräten, dekodiert und verarbeitet sie lokal und überträgt sie anschließend an die vom Betreiber gewählte Monitoring-Plattform. EPCs, O&M-Dienstleister und IPPs können dadurch Bestandsanlagen modernisieren und neue Komponenten integrieren, ohne die bestehende Softwarearchitektur grundlegend zu verändern.

Zero Export, Leistungsbegrenzung und Netzanforderungen. Der Edge Controller vergleicht Erzeugung, Verbrauch und Energiefluss am Netzanschlusspunkt und berechnet daraus Sollwerte für die angeschlossenen Wechselrichter. So lassen sich Null-Einspeisung, feste oder dynamische Einspeisegrenzen sowie projektspezifische Vorgaben für Wirk- und Blindleistung umsetzen. Dieselbe Datenbasis kann zudem für den Schutz lokaler Transformatoren, für Abschaltfunktionen oder für Vorgaben eines Netzbetreibers genutzt werden.

PV und BESS gemeinsam optimieren. Mit projektspezifischen Skripten kann WebdynSunPM Erzeugungs-, Verbrauchs- und Speicherdaten zusammenführen und daraus Lade- und Entladestrategien ableiten. Typische Anwendungen sind Eigenverbrauchsoptimierung, Peak Shaving, die Nutzung externer Preissignale oder die Begrenzung der Einspeisung. Da Monitoring und Steuerung auf derselben Plattform aufbauen, müssen für zusätzliche BESS-Funktionen keine getrennten Datenpfade geschaffen werden.

Integration in SCADA, EMS und Netzsteuerung. Als Modbus-TCP-Slave stellt WebdynSunPM Messwerte, Anlagenzustände und definierte Steuerungsparameter für übergeordnete Systeme bereit. Gleichzeitig kommuniziert das Gerät als Master mit den Feldkomponenten. Utilities, Direktvermarkter, SCADA-Anbieter und industrielle Energiemanagementsysteme erhalten damit einen zentralen Zugriffspunkt auf heterogene Anlagen und können Sollwerte übergeben, ohne jedes einzelne Gerät direkt ansprechen zu müssen.

"Viele Projekte beginnen mit Monitoring und werden später um Zero Export, Batteriespeicher oder externe Steuerung erweitert. Weil Datenerfassung und lokale Regelung auf derselben Edge-Plattform laufen, kann die Architektur mit den Anforderungen wachsen, ohne dass das System grundlegend ersetzt werden muss", erklärt Yann Lissilour.

Offene Architektur für Integratoren und Softwareanbieter

WebdynSunPM ist nicht an eine Webdyn-Cloud gebunden. Die Daten können direkt an kundeneigene Server oder an Plattformen von Drittanbietern übertragen werden. Unterstützt werden etablierte Industrie- und IT-Protokolle, darunter Modbus TCP/RTU, MQTT(S), HTTP(S) und SFTP. Für Softwareunternehmen bedeutet dies, dass ihre Anwendung im Mittelpunkt der Lösung bleibt; Webdyn stellt die Verbindung zur Feldtechnik und die lokale Intelligenz bereit.

Webdyn auf der Intersolar Europe 2026

Am Stand zeigt Webdyn, wie sich Monitoring, Zero Export, Leistungsregelung, BESS-Steuerung und die Anbindung an übergeordnete Systeme mit einer gemeinsamen Edge-Architektur umsetzen lassen. Besucher können konkrete Integrations-, Retrofit- und Neuprojekte mit den Webdyn-Experten besprechen.

Über Webdyn

Webdyn entwickelt und produziert industrielle IoT-, Kommunikations- und Edge-Lösungen für Energie, Smart Metering, Smart Buildings und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen gehört zur Flexitron Group und verbindet Feldgeräte über kabelgebundene und drahtlose Kommunikationsschnittstellen mit kundeneigenen Servern und Softwareplattformen. Die Lösungen werden in Europa entwickelt und gefertigt. Webdyn verfolgt einen offenen Ansatz ohne verpflichtende eigene Cloud, sodass Kunden die Kontrolle über Daten, Zielsysteme und Anwendungen behalten.

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