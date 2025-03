YSL Beauty

YSL Beauty enthüllt zum Internationalen Frauentag die eindrucksvolle Kampagne 'Nenn es nicht Liebe' im Rahmen von LIEBE OHNE GEWALT

Düsseldorf (ots)

Zum diesjährigen Internationalen Weltfrauentag enthüllt YSL Beauty die neue, zum Nachdenken anregende globale Kampagne 'Nenn es nicht Liebe' im Rahmen des Programmes 'Liebe ohne Gewalt'. Mit dieser Kampagne zeigt YSL Beauty eine scheinbar idyllische Pariser Liebesgeschichte, in der die Warnsignale von Missbrauch versteckt, aber dennoch sichtbar sind, um über häusliche Gewalt aufzuklären. Die Marke lädt mit dieser Kampagne zu einer gemeinsamen Reflexion darüber ein, wie sie zu einer gesünderen Darstellung von Liebe beitragen und Narrative schaffen kann, die keine toxischen Beziehungsmuster aufrechterhalten.

JEDE DRITTE FRAU: DER KAMPF GEGEN GEWALT IN PARTNERSCHAFTEN IST WICHTIGER DENN JE

Gewalt in Partnerschaften ist die häufigste Form von Gewalt gegen Frauen und betrifft weltweit rund 736 Millionen Frauen und Mädchen. Es kommt immer noch viel zu häufig vor, dass missbräuchliches Verhalten fälschlicherweise als Liebe gerechtfertigt wird; schockierenderweise erlebt jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalt in Partnerschaften, wobei junge Menschen dem höchsten Risiko ausgesetzt sind.

Seit dem Start der Initiative "Liebe ohne Gewalt" im Jahr 2020 engagiert sich YSL Beauty aktiv dafür, diese Realität zu verändern. Mit über 5,2 Millionen Euro an Spenden an lokale NGO-Partner und mehr als 1,3 Millionen geschulten oder unterstützten Menschen in über 25 Märkten hat "Liebe ohne Gewalt" bedeutende Fortschritte bei der Aufklärung junger Menschen über Gewalt in Partnerschaften und der Stärkung von Basisorganisationen auf globaler Ebene erzielt.

DAS UNSICHTBARE SICHTBAR MACHEN: EINBLICKE IN DIE NEUE KAMPAGNE VON YSL BEAUTY

Mit der neuen Kampagne unterwandert YSL Beauty geschickt die zeitlosen und erwarteten Codes der Luxuswerbung. Die Kampagne zeigt eine scheinbar idyllische und elegante Pariser Romanze und entfaltet sich in einer Reihe von wunderschön gestalteten Szenen: eine glamouröse Party, ein scheinbar romantischer Spaziergang, intime Momente. Sie - eine schöne, selbstbewusste und fesselnde junge Frau. Und Er - ein gutaussehender junger Mann, der einen dunklen und mysteriösen Charme ausstrahlt. Der erste Eindruck ist der eines magnetischen und eleganten Paares. Doch im Laufe der Geschichte schleicht sich ein subtiles Unbehagen ein. Fast unmerklich tauchen Anzeichen von Gewalt auf, die in das Gefüge dieser scheinbar romantischen Szenen eingewoben sind. Die Zuschauer werden in die Erzählung hineingezogen, zunächst gefesselt von der Romanze, dann subtil verunsichert durch einwachsendes Gefühl der Unruhe.

Der Film stoppt abrupt und zeigt eine eindringliche Botschaft: "Haben Sie in diesem Film Anzeichen von Missbrauch gesehen?". Dann spult die Erzählung zurück und enthüllt die Anzeichen von Gewalt aus jeder Szene, die nicht auf den ersten Blick erkennbar waren. Die Kampagne schärft hiermit aktiv den Blick für Verhaltensweisen, die in unseren Beziehungen als normal gelten oder angenommen werden, aber bereits Vorboten von physischer, sexueller oder emotionaler Gewalt sein können. Der Film ermutigt alle Zuschauende dazu, sich weiter zu informieren und bei Bedarf Unterstützung zu suchen - und zeigt entsprechende Anlaufstellen auf.

Die neue Kampagne ist somit nicht nur ein Film - sie ist ein globaler Aufruf zum Handeln, um die Narrative neu zu schreiben und Missbrauch nicht länger zu romantisieren.

ÜBER DIE KREATIVEN KÖPFE HINTER DER KAMPAGNE

Die Vision der Kampagne wurde von einer Gruppe kreativer Talente zum Leben erweckt, darunter:

Léa Ceheivi : Preisgekrönte französische Filmregisseurin, bekannt für ihre Zusammenarbeit mit Musikgrößen wie Justice und Luxusmarken.

: Preisgekrönte französische Filmregisseurin, bekannt für ihre Zusammenarbeit mit Musikgrößen wie Justice und Luxusmarken. Nicolas Loir : Anerkannter Kameramann, bekannt für seine Arbeit in der Musikindustrie, insbesondere mit Blaze und mit Luxusmarken.

: Anerkannter Kameramann, bekannt für seine Arbeit in der Musikindustrie, insbesondere mit Blaze und mit Luxusmarken. Dr. Sara Kuburic: Leitende Filmberaterin und weltweit anerkannte Psychotherapeutin, bekannt als "Millennial Therapist".

"Bei YSL Beauty glauben wir an die Kraft der Schönheit, positive Veränderungen voranzutreiben. ''Liebe ohne Gewalt' ist ein Bekenntnis zu unseren Werten. Diese Kampagne ist ein globaler Aufruf zum Handeln, um die Zeichen von Missbrauch zu erkennen. Zu verstehen, dass Missbrauch oft mit Warnzeichen einhergeht und viele Formen annehmen kann, ist entscheidend für die Prävention. An diesem Internationalen Frauentag starten wir nicht nur eine neue Kampagne, sondern bekräftigen unser Engagement", betont Stephan Bezy, International Manager bei YSL Beauty

"Die Kampagne konfrontiert uns damit, wie die Medien die Grenzen zwischen Liebe und Missbrauch verwischt haben, und enthüllt die verheerende Realität hinter dem, was uns als romantisch beigebracht wurde. Als Psychotherapeutin, Autorin und Medienpräsenz weiß ich, dass wir Gespräche brauchen, die schädliche Narrative aufbrechen und echte Veränderungen ermöglichen - und genau das tut diese Kampagne", ergänzt Dr. Sara Kuburic, Leitende Filmberaterin und Psychotherapeutin.

Weitere Informationen zur Initiative "Liebe ohne Gewalt" von YSL Beauty sowie Anlaufstellen für sofortige Hilfestellung bei häuslicher Gewalt lassen sich der folgenden Website entnehmen: https://www.abuseisnotlove.com/de-de/.

Original-Content von: YSL Beauty, übermittelt durch news aktuell