OREO x Ein Minecraft Film Experience

So wird der Wocheneinkauf zum spielerischen Abenteuer: die OREO x EIN MINECRAFT FILM Experience

Bremen

Ob schnell auf dem Heimweg oder beim ausgiebigen Wochenendeinkauf: Für viele Menschen ist das Einkaufen von Lebensmitteln ein zusätzlicher Stressfaktor im ohnehin schon hektischen Alltag. Wer To-Do-Listen gegen spielerische Erlebnisse tauscht, kann nachweislich besser mit Belastungen umgehen und die sprichwörtlichen Batterien wieder aufladen. Deshalb bringt OREO im Rahmen der Partnerschaft mit EIN MINECRAFT FILM jetzt durch Augmented Reality MINECRAFT-Erlebnisse in ausgewählte Supermärkte.

Die beliebteste Keksmarke der Welt* startet eine einzigartige Partnerschaft mit dem mit Spannung erwarteten 'EIN MINECRAFT FILM', der seit dem 3. April in den deutschen Kinos läuft. Der Film, in dem Kreativität und spielerisches Denken die Lebensgrundlage darstellen, passt perfekt zur Marke OREO, die mehr spielerische Erlebnisse in den Alltag bringen und das Snack-Erlebnis noch verspielter gestalten will. Das begeistert nicht nur Kino und Gaming-Fans, sondern wird auch von Psychologen gelobt.

Dank OREO werden nun alltägliche Aufgaben wie Einkaufen Gehen zum spielerischen Erlebnis. Auf Aufstellern und Bodenstickern in ausgewählten Supermärkten kann ganz einfach mit dem Handy ein QR-Code gescannt werden und die OREO-Rolle verwandelt sich durch Augmented Reality in EIN MINECRAFT FILM-Werkzeug. Damit kann man spannende Mini-Quests mit unterschiedlichen Kreaturen aus dem Film spielen - und gleichzeitig noch Kinotickets gewinnen.

Expert:innen wissen schon lange, dass Spielen auch für Erwachsene wichtig und gesund ist. Psychologe Prof. Proyer ist Spiel-Experte und betont: "Auch Erwachsene haben ein Bedürfnis danach, zu spielen. Wir können das Spiel und die Verspieltheit nutzen, um unsere sozialen Beziehungen zu stärken und zu regulieren. Das kann uns dabei helfen, mit Belastungen, die wir im Alltag erleben (z.B. Stress bei alltäglichen Aufgaben) besser umzugehen." Eine spielerische Herangehensweise an das Leben, wie OREO sie mit der OREO x EIN MINECRAFT FILM Experience in die heimischen Supermärkte bringt, kann laut Proyer einen positiven Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben, indem es sonst nervige To-Dos spielerisch auflockert.

Alltägliche Aufgaben mit kleinen Spielen anzureichern, hat für ihn sogar noch weitere Vorteile: "In unseren Studien sehen wir, dass Verspieltheit mit Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit in Verbindung steht. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Eigenschaft sich trainieren lässt - und das verbessert zugleich die Stimmung", so Proyer.

Im Rahmen der Partnerschaft von OREO und EIN MINECRAFT FILM wurden außerdem vier Special Edition-Kekse mit einem besonderen Feature gestaltet, das es Keks- und Kinofans ermöglicht, in die Welt von MINECRAFT einzutauchen: Die Kekse sind mit Symbolen geprägt, die von EIN MINECRAFT FILM inspiriert sind - die ikonische Spitzhacke, der Kristall, das Schwert und der Creeper. Wer es schafft, diesen Keks in ein Quadrat zu beißen und dann mit dem Handy scannt, schaltet ein AR-Online-Erlebnis frei, in dem die Spieler:innen nach versteckten Elementen aus dem Film suchen und so exklusive OREO x EIN MINECRAFT FILM-Preise gewinnen können.** Weitere Infos sind auf www.oreo.eu verfügbar.

*Quelle: Euromonitor Int. Ltd; Snacks 2025 Hrsg.; Definition der Kategorie "Süße Kekse", Markenanteil 2024, Einzelhandelswert, Umsatz.

**Minecraft wird mit Genehmigung der Microsoft Corporation verwendet; dieses Gewinnspiel wird nicht von der Microsoft Corporation und Mojang AB verwaltet, gesponsert oder unterstützt

Seit der erste OREO Keks 1912 in den USA gebacken wurde, hat sich der ikonische Keks zum beliebtesten der Welt* entwickelt. Heute wird OREO von Familien und unter Freund:innen in über 100 Ländern weltweit genossen.

Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 36 Milliarden US-Dollar und ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC und Toblerone.

Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com.

Über "Ein Minecraft Film"

Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures präsentieren eine Produktion von Vertigo Entertainment/On The Roam/Mojang Studios Production: "Ein Minecraft Film" von Jared Hess. Den Vertrieb in China übernimmt Legendary East, im Rest der Welt Warner Bros. Pictures. Der Film wird ab dem 3. April 2025 exklusiv im Kino und in IMAX-Theatern zu sehen sein. Der Filmstart in Nordamerika ist für den 4. April 2025 vorgesehen.

*Quelle: Euromonitor Int. Ltd; Snacks 2023 ed.; Sweet Biscuits brand share 2022 retail value sales

