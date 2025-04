Drees & Sommer SE

Drees & Sommer bekennt sich am Earth Day zu ambitionierten Treibhausgasreduktionszielen

Stuttgart (ots)

Am Earth Day setzt das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitenden ein nachhaltiges Zeichen: Die Science Based Targets Initiative (SBTi) hat die kurz- und langfristigen Klimaziele des Beratungsunternehmens mit Hauptsitz in Stuttgart nun offiziell validiert. Der eingeschlagene Klimapfad mit den Treibausgasreduktionszielen von Drees & Sommer entspricht dem SBTi Corporate Net-Zero Standard.

Was können Einzelne schon gegen die Erderwärmung ausrichten? Am diesjährigen Earth Day sollen solche Zweifel in Deutschland unter dem Motto "Du machst den Unterschied" ausgeräumt werden: Heimaturlaub statt Überseereise, Fair Trade statt Fast-Fashion oder eine Solaranlage für eigenen grünen Strom. "Jeder Beitrag zählt und dafür sensibilisiert uns der Earth Day. Was für einen einzelnen Menschen gilt - nämlich einen Unterschied zu machen, wenn er oder sie Teil einer größeren Kettenreaktion wird - trifft erst recht auf Unternehmen zu", sagt Johanna Wild, Head of Corporate Sustainability Management bei Drees & Sommer. Mittlerweile mobilisiert der Earth Day als weltweite Bewegung über eine Milliarde Menschen in mehr als 150 Ländern. Damit verbunden ist die Forderung, die Treibhausgasemissionen deutlich schneller zu senken und somit die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft und Industrien konsequent umzusetzen.

Von Plusenergiehäusern bis Cradle to Cradle: Drees & Sommer gestaltet die klimafreundliche Zukunft mit

Geht es um die nachhaltige Transformation von Bauvorhaben, Immobilien oder Infrastrukturprojekten, unterstützt Drees & Sommer die Öffentliche Hand und den Wirtschaftssektor seit Jahrzehnten: Vom Ausbau der Erneuerbaren Energien über Plusenergiehäuser bis hin zur Integration eines Circular Economy Ansatzes, Cradle to Cradle genannt, zum Schutz der Ressourcen. Zahlreiche Unternehmen beauftragen bei Drees & Sommer beispielsweise sogenannte Zero Carbon-Fahrpläne, die strategische Maßnahmenpläne für die Dekarbonisierung ihrer Geschäftsmodelle und Produktionsstätten umfassen. "Beim Kampf gegen die Klimakrise kommt Unternehmen und Finanzinstitutionen eine zentrale Rolle zu, sie müssen bei den Treibhausgasreduktionen deutlich an Umfang und Tempo zulegen, auch um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. So ist es nur folgerichtig, dass unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele ambitioniert und vor allem wissenschaftlich fundiert sind", so Dr. Peter Mösle, Senior Executive bei Drees & Sommer.

Genau hier setzt die Science Based Targets Initiative an: Die SBTi hat das weltweit führende Rahmenwerk für die Festlegung wissenschaftlich fundierter Netto-Null-Ziele entwickelt. Seine Anwendung stellt sicher, dass Unternehmen und Organisationen Klimaziele entwickeln, die im Einklang mit dem 1,5-Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens stehen. Als gemeinnützige Organisation mit einer Tochtergesellschaft für Zielvalidierung arbeitet die SBTi eng mit Partnern wie dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem UN Global Compact, der We Mean Business Coalition, dem World Resources Institute (WRI) und dem WWF zusammen. Sie definiert Best Practices, bietet technische Unterstützung und validiert unabhängig die Klimaziele von Unternehmen. Die Validierung durch die SBTi bestätigt den wissenschaftlich basierten Netto-Null-Ansatz von Drees & Sommer, der im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen steht.

Der Netto-Null-Klimapfad von Drees & Sommer

Nach dem international anerkannten Greenhouse Gas Protocol werden Treibhausgasemissionen in drei Kategorien unterteilt: Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 umfasst alle direkten Emissionen, die im Unternehmen selbst entstehen. Scope 2 Emissionen sind indirekte Emissionen, die durch den Bezug von Energie wie Strom entstehen. Scope 3 beinhaltet alle weiteren indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette - was Drees & Sommer angeht, entstehen diese vor allem durch eingekaufte Waren und Dienstleistungen, Geschäftsreisen und den Arbeitsweg der Mitarbeitenden.

Kurzfristige Ziele

Drees & Sommer verpflichtet sich, die Treibhausgasemissionen aus Scope 1 und Scope 2 bis 2030 um 42 Prozent (absolut) gegenüber dem Basisjahr 2023 zu reduzieren. Zudem verpflichtet sich Drees & Sommer, die Scope 3 Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen, Investitionsgütern, energiebezogenen Aktivitäten, Geschäftsreisen und dem Pendelverkehr je Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalent) im gleichen Zeitraum um 51,6 Prozent zu senken.

Langfristige Ziele

Drees & Sommer verpflichtet sich, die Treibhausgasemissionen aus Scope 1 und Scope 2 bis 2045 um 90 Prozent (absolut) gegenüber dem Basisjahr 2023 zu reduzieren. Gleichzeitig verpflichtet sich das Unternehmen, die vor- und nachgelagerten Emissionen (Scope 3) im gleichen Zeitraum um 97 Prozent je Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalent) zu verringern, die durch eingekaufte Waren und Dienstleistungen, Investitionsgüter, energiebezogene Aktivitäten, Geschäftsreisen und dem Pendelverkehr der Mitarbeitenden entstehen.

Größter Hebel für CO2-Einsparungen bei Mobilität

Johanna Wild erklärt: "Wir haben früh den Strombezug an allen deutschen Standorten und für die von uns genutzten Rechenzentren-Kapazitäten auf 100 % Ökostrom umgestellt sowie die nachhaltige Konzeption und Ausstattung unserer Büros vorangetrieben. Als internationales Beratungsunternehmen liegt bei uns der größte Hebel für CO2-Einsparungen in der Mobilität: Bei unseren Geschäftsreisen und unserem Fuhrpark verfügen wir über wesentliche Einsparpotenziale. Hier setzen wir auf die vollständige Elektrifizierung unserer Firmenwagenflotte, auf klimafreundliche Pendelmobilitätsangebote sowie die Reduzierung von Flugreisen. Außerdem planen wir eng mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten und den Anteil kreislauffähiger Produkte kontinuierlich zu erhöhen."

