Markenkontaktpunkt-Management mit Brandification: digital und effizient

Erste digitale Brand Touchpoint Management Plattform - länder- und ressortübergreifend

Zur Optimierung der Customer Journey und der Brand Performance gehören exzellent gemanagte Markenkontaktpunkte. Mehr als 300 (!) Brand Touchpoints kann es in einem Unternehmen geben. Nicht selten werden Brand Touchpoints in einzelnen Silos gesammelt: pro Land, im Vertrieb, im HR-Bereich, im Marketing. Erstmals ermöglicht eine Software die zentrale Erfassung, Messung, Entwicklung und Steuerung von unternehmensweiten und globalen Markenkontaktpunkten. Inspirationen für die erfolgreiche Entwicklung von Markenkontaktpunkten werden in Form von internationalen Beispielen ergänzt. Die BRANDIFICATION Brand Touchpoint Software wurde Anfang Februar 2019 offiziell gelauncht.

Markenkontaktpunkte zu managen wird immer komplexer, und immer mehr Dynamik ist gefordert durch die wachsende Zahl der digitalen Touchpoints. Nicht selten führen Marketingmanager, Vertriebsmitarbeiter und auch HR-Manager monströse Excel-Listen, um die Kontaktpunkte überhaupt zu erfassen. Mit jedem zusätzlichen Nutzer steigt die Komplexität. Vielfältigste Individual-Lösungen der Listenführung sind Christoph Hack, Markenstrategie-Berater mit 16-jähriger Erfahrung, bei Kunden begegnet. Doch keine Variante bot eine zukunftsfähige Lösung, die den Anforderungen des digitalen Markenmanagements gerecht wird. Bereits während seiner Tätigkeit als Markenstrategieberater bei der Managementberatung BrandTrust hat Christoph Hack an einer Lösung gearbeitet, die alle Unternehmensbereiche zusammenführt, um zentral an der Marke zu arbeiten. Das Ergebnis wurde nun offiziell gelauncht: Die BRANDIFICATION Software.

Zentral dokumentiert, kollaborativ nutzbar

Die BRANDIFICATION Software fungiert als Plattform auf der alle Brand Touchpoints - nach außen gen Kunden oder nach innen in Richtung der Mitarbeiter und stake holder adressiert - zentral erfasst und digital gemanagt werden.

Auditierung: Feedback auch aus Kundenperspektive

Professionell durchgeführte Audits über die Entwicklung von Markenkontaktpunkten sind ein wichtiger Bestandteil für das Reporting innerhalb eines Unternehmens. Die integrierte Audit-Funktion erleichtert und systematisiert die Bewertungen. Diese können von Mitarbeitern, aber auch von Kunden abgegeben werden.

Individuelle KPI´s im Blick

Besonders wertvoll für die Weiterentwicklung einer Marke ist das BRANDIFICATION Brand Cockpit. Hier werden individuell definierte KPI´s gemessen und analysiert. Schnittstellen zu Live-Daten von SAP, Amazon oder Google sorgen für Effizienz und Aktualität.

Marketingbudget zielgerichtet einsetzen

"Systematisches Brand-Touchpoint Management liefert Transparenz über den Impact eines jeden Kontaktpunktes auf die Marke und unterstützt beim zielgerichteten Einsatz des Marketingbudgets", erläutert Christoph Hack.

Anwender, die die Software in einer zweijährigen Beta Phase in ihrer täglichen Markenmanagement Arbeit genutzt haben, bestätigen, dass die Steuerung und Entwicklung von Markenkontaktpunkten erleichtert, beschleunigt und effizienter wurde. Das Produkt wird als SAAS (Software-as-a-Service) angeboten. Selbstverständlich werden die Daten in Deutschland gehostet.

BRANDIFICATION: neues Unternehmen mit praxiserprobtem Produkt

16 Jahre Erfahrung als Markenstrategie-Berater, über 100 Brand Touchpoint-Projekte und eine zweijährige Beta-Phase mit mittelständischen, international tätigen Unternehmen stecken in der BRANDIFICATION Touchpoint Software.

Christoph Hack hat sich vor mehr als zehn Jahren auf das Thema Markenkontaktpunkt-Management spezialisiert. Er war bis Ende 2018 Executive Brand Consultant bei der Managementberatung BrandTrust. Hier hat er gemeinsam mit Kollegen und externen IT-Experten die Grundlagen für BRANDIFICATION erarbeitet. Im Zuge eines Management-Buyouts hat er das Unternehmen Anfang 2018 übernommen. www.brandification.io

