High-School-Spirit in den USA erleben mit Volunta-Xchange / Jetzt anmelden für den Schüleraustausch mit dem sozialen Plus

Ein Auslandsjahr in den USA ist für viele Teenager in Deutschland ein großer Traum. Wer im Sommer 2024 dieses Abenteuer starten möchte, sollte sich jetzt für den Schüleraustausch mit dem sozialen Plus bei der DRK-Tochter Volunta bewerben.

Der USA-Aufenthalt für ein halbes oder ganzes Schuljahr mit Volunta-Xchange bietet viele Vorteile: Die Teilnehmenden erleben die amerikanische Gastfreundschaft in einer ausgewählten Gastfamilie, tauchen in den einzigartigen "High School Spirit" ein und erfahren Schule als Gemeinschaft mit vielen spannenden Wahlfächern. Hinzu kommt das soziale Engagement, zum Beispiel für eine wohltätige Organisation.

Bei Volunta ist das Programm "USA Classic" buchbar. Es bietet Plätze im ganzen Land und ist ideal für alle, die sich für den amerikanischen Alltag begeistern und eine große Portion Neugier, Flexibilität und Anpassungsbereitschaft mitbringen.

Infoveranstaltungen in Präsenz und online

Das Team von Volunta-Xchange informiert Interessierte persönlich bei folgenden Terminen:

26. August: Jugendbildungsmesse JuBi, Köln

2. September: Jugendbildungsmesse JuBi, Oldenburg

9. September: Jugendbildungsmesse JuBi, Hamburg

14./15. September: vocatium, Gießen

16. September: Jugendbildungsmesse JuBi, Frankfurt

16. September: Messe "Auf in die Welt", Leipzig

23. September: Messe "Auf in die Welt", Wiesbaden

23. September: Jugendbildungsmesse JuBi, Mannheim und Potsdam

23. September: Auslandstag "Neugierig auf die Welt" im BIZ Hanau

30. September: Jugendbildungsmesse JuBi, Braunschweig und Erlangen

Infos und Gesprächsmöglichkeiten bieten außerdem einige Online-Termine:

23. August, 6. und 13. September: Online-Infoveranstaltung zum Schüleraustausch

7. September: Digitale AJA-Schüleraustausch-Messe

Details zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.volunta-xchange.de/events.

Über Volunta

Volunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika, Spanien und in die USA. Weitere Informationen auf www.volunta.de

