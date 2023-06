Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH

Brücken bauen mit dem FSJ Digital

Besonderes Angebot von DRK Volunta in Hessen

Wiesbaden (ots)

"Ich finde es interessant, der älteren Generation die neue Technik zu zeigen und umgekehrt von ihr zu lernen, was früher war." Das sagt Lia, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit digitalem Schwerpunkt in einem Seniorenheim absolviert. Indem sie zum Beispiel mit einer bettlägerigen Bewohnerin per Online-Karte virtuell zu deren früherer Wohnung "läuft", baut sie täglich Brücken zwischen den Generationen.

FSJ Digital verbindet Generationen und überwindet Geschlechterunterschiede

Das Pilot-Programm "Freiwilliges Soziales Jahr - Hessen digital" (DFSJ) wird vom Träger für Freiwilligendienste DRK Volunta exklusiv in Pflegeeinrichtungen in Hessen umgesetzt. Das Hessische Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung hat vor Kurzem den Ergebnisbericht für das erste Projektjahr 2021/22 vorgelegt. Dabei zeigt sich ein weiterer Aspekt des Brückenschlags: Insbesondere junge Männer, die sich im Verhältnis zu Frauen deutlich weniger für das FSJ interessieren, lassen sich im Rahmen des FSJ Digital auf das Engagement im Pflegebereich ein. Denn 17 der insgesamt 29 Teilnehmenden am FSJ Digital im Pflegebereich waren Männer.

Das FSJ Digital spricht gezielt junge Menschen an, die eine Affinität zu digitalen Medien, Geräten und Tools besitzen und ihre Einsatzstelle mit ihren Kompetenzen auf diesem Gebiet bereichern. Sie können im Rahmen des FSJ ein digitales Projekt umsetzen: zum Beispiel ein medienpädagogisches Angebot oder eine Tablet-Sprechstunde. In der Regel übernehmen die Freiwilligen zu einem gewissen Anteil auch die "klassischen" Aufgaben in der jeweiligen Einrichtung, wie etwa die Betreuung von Senioren. Die begleitenden Volunta-Seminare vermitteln den Freiwilligen zusätzliches digitales Wissen.

Digitalministerium fördert das Projekt weiterhin

Nach dem positiven Start hat die Hessische Landesregierung die Förderung des Projekts fortgesetzt. Mitte Mai hat Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus den neuen Förderbescheid in Höhe von 51.000 Euro an Volunta überreicht. Vom Förderbetrag profitieren vollumfänglich die Einsatzstellen, die einen solchen Platz für ein FSJ Digital einrichten.

Ausführliche Informationen auf https://www.volunta.de oder per E-Mail an digital@volunta.de.

