Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH

Neu bei DRK Volunta: Schüleraustausch in Neufundland

Wiesbaden (ots)

Das Volunta-Xchange-Programm wurde ausgeweitet auf die kanadische Atlantikprovinz Neufundland. Ausführliche Informationen über Rahmenbedingungen, Dauer, Leistungen und Preise finden sich auf www.volunta-xchange.de. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Der Schüleraustausch mit sozialem Engagement, den die gemeinnützige Tochter des DRK in Hessen Volunta seit 2004 exklusiv anbietet, ist nun auch in Neufundland möglich. Anmeldungen für das im August beginnende Schuljahr 2023/2024 sind ab sofort willkommen.

Im Rahmen des Programms erleben die Volunta-Austauschschülerinnen und -schüler das kanadische Schulsystem an öffentlichen Schulen hautnah. In vielen Orten der Provinz Neufundland stehen Plätze zur Verfügung, die von der kanadischen Partnerorganisation vergeben werden. Das Programm ist ideal für alle, die tief in den besonderen kulturellen Mix der 'Newfies" eintauchen wollen und eine große Portion Neugier, Flexibilität und Anpassungsbereitschaft mitbringen.

Neufundland authentisch erleben: herzliche Gastfamilien und soziales Engagement

Die Gastfamilien für die Volunta-Teilnehmenden am Schüleraustausch sucht die lokale Partnerorganisation sorgfältig aus. Sie werden persönlich besucht und überprüft.

Die Besonderheit des Schüleraustauschs bei der Rotkreuztochter: Nach einer Eingewöhnungsphase engagieren sich die Teilnehmenden an einigen Stunden pro Woche für die Gesellschaft - zum Beispiel bei einer Wohltätigkeitsorganisation oder im Rahmen sozialer Projekte an der Schule. Damit können sie ihren Einblick in die Gesellschaft des Gastlandes vertiefen.

Volunta bietet Highschool-Programme mit sozialem Engagement auch im beliebtesten Austauschland USA sowie in Irland und Spanien an.

Interessierte informieren sich auf www.volunta-xchange.de.

Rückfragen beantwortet das Team Schüleraustausch direkt per E-Mail:

kontakt@volunta-xchange.de oder telefonisch 0611 97 50 11 16

Original-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuell