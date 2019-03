Sealounge Yachtcharter GmbH

Unter Segeln mit Boxweltmeisterin & "Dancing Stars" Teilnehmerin Nicole Wesner

GloggnitzÖsterreich (ots)

Exklusiver Segeltörn mit Yoga und Boxtraining - Auf dem Katamaran "Sealounge" durch das Ionische Meer

Der österreichische Anbieter für exklusiven Mitsegel -Urlaub "Sealounge" bietet vom 28. Sept. bis 5. Okt. 2019 einen ganz besonderen Törn im Ionischen Meer/Griechenland an. An Bord eines Katamarans wird die dreimalige Boxweltmeisterin Nicole Wesner täglich Yogastunden geben und Gäste in die Kunst des Boxens einführen. Das Angebot ist auf sechs Gäste limitiert.

"Yoga ist eine perfekte Ergänzung zum Box-und Fitnesstraining", sagt Nicole Wesner. "Während Boxen ein kraftvoller, explosiver Sport ist, geht es im Yoga um Loslassen und Öffnen des Körpers." Wesner muss es wissen. Sie ist die amtierende Weltmeisterin der Verbände WIBF, WBF und GBU - und zertifizierte Yoga-Lehrerin. Sie nimmt gerade an der populären Tanzshow "Dancing Stars" des ORF teil.

An Bord der "Sealounge", einem luxuriösen Katamaran, wird sie die maximal sechs Gäste exklusiv unterrichten. Morgens entspannen bei Flow Yoga und Yin Yoga, nachmittags auspowern beim Box- und Fitnesstraining. Abends philosophieren über die "Grenzen im Kopf" und darüber, warum Wesner es wagte, trotz aller Zweifler ihren Job als Managerin zu kündigen um Profiboxerin zu werden.

Die "Sealounge" ist ein Katamaran mit vier Doppelkabinen und jeweils eigenem Bad. Skipper ist der erfahrene Segler Jürgen Tatscher, der seit vielen Jahren die Weltmeere bereist. Die "Sealounge" liegt auf Korfu, von dort aus startet der einwöchige Segeltörn mit Nicole Wesner und führt durch das Ionische Meer zu malerischen Fischerdörfern und einsamen Buchten in einer einmaligen Inselwelt. Die Angebote der "Sealounge" richten sich an aktive Menschen, die den Komfort eines feinen Hotels suchen, aber die Ruhe und Entspannung lieben, die es nur unter Segeln geben kann.

Weitere Informationen unter: www.mitsegeln.com

Daten der Reise: 28. Sept. bis 5. Okt. 2019 ab/an Korfu

Preis/Leistungen: EUR 2.490.- pro Person exkl. Anreise, maximal 6 Gäste, inkl. Frühstücksbuffet, etc.

Kontakt:

Jürgen Tatscher

Mail:holiday@sealounge.at, Tel. +43/676 34 77 003

