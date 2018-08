Frankfurter Rundschau: Regieren bis zur Rente

Frankfurt (ots) - Wer es mit dem Spruch vom halbvollen Glas hält, wird positive Elemente finden im Einigungspaket der großen Koalition. Der wichtigste Teil der Füllmenge wirkt zwar abgestanden: Die Sicherung des Rentenniveaus bis 2025 stand so auch schon im Koalitionsvertrag. Aber immerhin, könnte man sagen, zumal auch sonst (Erwerbsminderungs- und Mütterrente, Weiterbildung) einiges besser werden soll. Auf der anderen Seite muss man schon fragen, was die von sich selbst begeisterten Koalitionäre unter einem vollen Glas verstehen. Eine Sicherung des Rentenniveaus nicht nur für sieben Jahre, wie die SPD es vergeblich verlangte? Eine grundlegende Rentenreform hin zur Bürgerversicherung, wie sie in jedem Wahlkampf aufkommt, um dann wieder zu verschwinden? Nichts von alledem. Im Glas befindet sich, genauer betrachtet, gerade mal ein Schluck. Union und SPD könnten mit dem Paket zeigen, "dass wir in diesem Land regieren", sagt Unions-Fraktionschef Kauder. Ja, darum scheint es zu gehen: Regieren, egal wie.

