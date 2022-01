Leadstar Media AB

Wettbonus 2022 - das sind die besten Wettbonus-Angebote zum Start ins neue Jahr

Stockholm (ots)

Das deutsche Sportwetten-Portal My Wettbonus vergleicht regelmäßig die besten Wettanbieter. Zum Jahresstart hat man dabei die derzeit besten Wettbonus-Angebote auf dem deutschen Sportwetten-Markt zusammengestellt - und das mit lukrativen Ergebnissen. Der aktuelle Sportwetten-Bonus-Vergleich 2022 zeigt nämlich, dass sich Sportwetten-Fans Boni im Wert von bis zu 200 Euro sichern können, wenn sie sich neu bei einem Wettanbieter registrieren.

Der Spitzenreiter im My Wettbonus Vergleich ist dabei Admiral. Die österreichische Firma bietet Neukunden derzeit genau jene 200 Euro als Willkommensbonus an. Hierbei handelt es sich um einen klassischen Einzahlungsbonus, der auf die erste Einzahlung eines neuen Kunden auf das neu eröffnete Wettkonto gewährt wird. Ebenfalls stark ist das Angebot der Düsseldorfer Firma Sportwetten.de. Hier können sich Neukunden bis zu 160 Euro extra sichern. Bis zu 150 Euro werden dabei als Einzahlungsbonus auf die erste Einzahlung gewährt, bis zu 10 Euro extra gibt es für die erfolgreiche Verifizierung. Platz drei im aktuellen Wettbonus Vergleich von My Wettbonus geht an den deutschen Buchmacher NEO.bet. Mit dem aktuellen NEO.bet Profi-Bonus können sich neue User bis zu 150 Euro extra auf ihre erste Einzahlung sichern.

Insgesamt hat My Wettbonus mehr als 30 Wettanbieter miteinander verglichen. Dabei wurden nicht nur der Wettbonus, sondern auch zahlreiche andere Kriterien wie das Wettangebot, die Benutzerfreundlichkeit oder der Kundenservice in den Vergleich miteinbezogen. Getestet wurden nur Wettanbieter mit einer deutschen Wettlizenz sowie für die österreichischen Leser Buchmacher mit einer europäischen Wettlizenz. Den vollständigen Wettbonus Vergleich 2022 finden Sie auf www.mywettbonus.de.

