Charity-Auktion für eine Schule in Haiti / Bieten und Gutes tun

Karlsruhe (ots)

Zugunsten der Initiative "1000 Schulen für unsere Welt" - eine Schule für Haiti findet vom 21. bis 30. September 2021 eine Charity-Auktion statt. Hier können alle mitmachen und ganz besondere Momente für sich und ihre Liebsten ersteigern. Die Erlöse der Auktion kommen dem Schulbau in Haiti zugute.

Ab dem 21.09.2021, um 12.00 Uhr, startet die Auktion https://www.nph-kinderhilfe.org/charity-auktion , die nur Online stattfindet und somit für jedermann zugänglich ist. Alle Teilnehmer dürfen gespannt sein auf sehr besondere Auktionsgüter.

Unterstützt von der Stadt Karlsruhe erleben Sie Kunst, Technik oder Architektur auf völlig neue Art. Exklusive Momente auf der "art Karlsruhe", mit Blick hinter die Kulissen oder im Badischen Staatstheater stehen als Auktionsgut zur Verfügung sowie die Teilnahme als exklusiver Gast auf der Jungfernfahrt der Karlsruher U-Bahn.

Auge in Auge mit Flusspferden, exklusiv mit dem Zoodirektor Dr. Matthias Reinschmidt durch den Karlsruher Zoo streifen. Tiere und Natur hautnah. Spannende Augenblicke, die den Alltag mal vergessen lassen.

Stifter machen das Besondere möglich

"Wir haben das große Glück, das uns zahlreiche renommierte Eventanbieter, Künstler und Entertainer, Olympiasieger, Restaurants aus der Region - und auch bundesweit, viele exklusive Auktionsgüter gespendet haben. Dafür sind wir sehr dankbar", so Heidrun Mürdter, nph Vorständin Kommunikation und internationale Programme. "Ich bin sicher, es ist für alle etwas Spannendes dabei, das Freude bereitet. Schauen Sie Online vorbei und bieten Sie mit. Ein Grund zum Freuen werden auf jeden Fall die Kinder und Jugendlichen in der "St. André-Schule" in Haiti haben, die dadurch die Möglichkeit erhalten, zur Schule zu gehen und ihr Abitur zu absolvieren," so Mürdter weiter.

Das Projekt zur Initiative "1000 Schulen für unsere Welt" - eine Schule für Haiti

Bei dem von nph organisierten Projekt handelt es sich um den Ausbau der "St. André-Schule" in Fond-des-Blancs im Süden Haitis. Der Ausbau sorgt dafür, dass weitere Schulräume für die Klassen 10 bis 13 sowie Sonderklassen eingerichtet werden, sodass die Jugendlichen an der "St. André-Schule" das Abitur erwerben können. Dieser hurrikan- und erdbebensichere Ausbau war von Beginn an geplant und soll nun mithilfe von Spenden aus Karlsruhe realisiert werden. Schulträger ist die haitianische, gemeinnützige Fondation St. Luc (Schwesterorganisation von nph). Die Kosten für den Bau werden sich auf ca. 220.000 Euro belaufen.

nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.

nph (nuestros pequeños hermanos - unsere kleinen Brüder und Schwestern) wurde im Jahr 1954 von Padre William Wasson in Mexiko gegründet. Als internationales, christlich geprägtes Kinderhilfswerk stellen wir seitdem das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt unserer Arbeit - in unseren Kinderdörfern und in den Familien der Kinder. Wir fördern und stärken schutzbedürftige Mädchen und Jungen in neun Ländern Lateinamerikas. Die nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V. trägt das DZI Spendensiegel.

nph Schwesterorganisation Fondation St. Luc

Die Fondation St. Luc wurde 2001 als Schwesterorganisation von nph Haiti gegründet. Heute unterhält die Stiftung ein landesweites Netzwerk von 32 staatlich anerkannten Grundschulen, eine Sekundarschule für 3.500 Schülerinnen und Schüler, sowie zwei Berufsschulen. Insgesamt profitieren über 14.000 Kinder in Haiti von den Bildungsprogrammen der Stiftung. Alle Schulen der Organisation stehen den Kindern armer Familien kostenlos bzw. gegen einen symbolischen Beitrag zur Verfügung.

