WELT Nachrichtensender

WELT-Live: Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023

Am Sonntag ab 17 Uhr mit Robin Alexander, Fanny Fee Werther und Carsten Hädler

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

WELT TV informiert am Sonntag, 12. Februar, ganztägig in den Nachrichtensendungen über die Berliner Wahlwiederholung. Ab 17 Uhr analysieren WELT-Moderatorin Fanny-Fee Werther und Moderator Carsten Hädler zusammen mit dem Stellvertretenden WELT-Chefredakteur Robin Alexander und dem Journalisten Gunnar Schupelius (B.Z.) Entwicklungen, Prognosen und Ergebnisse in einer Sondersendung. Umfragen rund um die Wahlwiederholung erläutert Janina Mütze vom Meinungsforschungsinstitut Civey.

Von den Wahlveranstaltungen der Parteien berichten die Reporterinnen und Reporter Christina Lewinsky, Isabell Finzel und Marco Reinke. Über den Ablauf der Abstimmung und die Situation vor den Berliner Wahllokalen informiert Christian Beilfuß.

"WELT-Live: Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023" am Sonntag, den 12. Februar 2023, ab 17.00 Uhr.

Die Reportage "Hauptstadt am Abgrund - Wie Clans und Extremisten Berlin erobern" zeigt WELT TV am Freitag, den 10. Februar, um 20.05 Uhr. Sie ist außerdem in der WELT-Mediathek verfügbar.

Original-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuell