"Hauptstadt am Abgrund - Wie Clans und Extremisten Berlin erobern"

WELT zeigt die Reportage von Marco Reinke am Sonntag, 5. Februar 2023, um 20.05 Uhr

WELT TV sendet die Reportage "Hauptstadt am Abgrund - Wie Clans und Extremisten Berlin erobern" am Sonntag, den 5. Februar 2023, um 20.05 Uhr, eine Woche vor der Berliner Wahlwiederholung, zu der 2,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind.

Die Silvesternacht 2022, steigende Kriminalität und Extremismus, Behördenversagen und eine ungültige Wahl machen deutlich: Viele Zustände in der Hauptstadt sind mehr als alarmierend. In seiner Reportage beleuchtet Marco Reinke das großflächige Scheitern der Berliner Staatsorgane in Sachen Kriminalitätsbekämpfung und Umgang mit Extremismus. Die Reportage zeigt, wie Polizei und Justiz in den vergangenen Jahren kaputtgespart wurden und organisierter Kriminalität kaum etwas entgegensetzt wird.

Am Sonntag, 12. Februar, informiert WELT TV den ganzen Tag in seinen Nachrichten über die Berliner Wahlwiederholung. WELT-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Moderator Carsten Hädler analysieren ab 17.30 Uhr zusammen mit dem Stellvertretenden WELT-Chefredakteur Robin Alexander und dem Journalisten Gunnar Schupelius (B.Z.) Entwicklungen, Prognosen und Ergebnisse in einer Sondersendung. Live von den Wahlveranstaltungen der Parteien berichten die Reporterinnen und Reporter Christina Lewinsky, Isabell Finzel und Marco Reinke.

Im Anschluss an die Live-Berichterstattung wiederholt der Sender um 20.05 Uhr die Reportage "Hauptstadt am Abgrund - Wie Clans und Extremisten Berlin erobern".

"WELT-Live Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023" am Sonntag, den 12. Februar 2023, ab 17.30 Uhr.

Die Reportage ist nach Ausstrahlung in der TV-App und in der WELT-Mediathek verfügbar.

