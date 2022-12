WELT Nachrichtensender

WELT zeigt zweite Staffel der Science-Serie "Strangest Things" in Deutscher Erstausstrahlung/ Zehn neue Folgen ab 9. Januar 2023 u.a. mit dem Kriminalbiologen Mark Benecke

WELT zeigt die zweite Staffel der Science-Dokureihe "Strangest Things" mit zehn neuen Folgen ab Montag, den 9. Januar 2023, in Deutscher Erstausstrahlung.

Die Archive großer Museen bergen weltweit faszinierende Schätze: Mysteriöse Objekte, deren Bedeutung im Verborgenen liegt, stellen Expertinnen und Experten wie u.a. den prominenten Kriminalbiologen Mark Benecke vor komplizierte Rätsel. Mithilfe modernster Technologie und 3D-Darstellungen versuchen sie, die Geheimnisse um die Fundstücke zu entschlüsseln.

Ein fünftausend Jahre altes Steinobjekt ist kunstvoll in vier symmetrische Teile geformt und mit einzigartigen Markierungen versehen. Wer hat es hergestellt und wozu diente es? Die Untersuchung einer dreitausend Jahre alten Mumie in Gestalt einer Katze zeigt, dass sich kein Vierbeiner in dem Relikt befindet. Handelt es sich um eine moderne Fälschung? Und wie hat ein stark beschädigter, alter menschlicher Schädel die Grundsätze der modernen Neurowissenschaften geprägt?

Alle Folgen im Überblick:

Montag, 9. Januar 2023, um 22.05 Uhr

Strangest Things - Folge 11

Montag, 9. Januar 2023, um 23.05 Uhr

Strangest Things - Folge 12

Montag, 16. Januar 2023, um 22.05 Uhr

Strangest Things - Folge 13

Montag, 16. Januar 2023, um 23.05 Uhr

Strangest Things - Folge 14

Montag, 23. Januar 2023, um 22.05 Uhr

Strangest Things - Folge 15

Montag, 23. Januar 2023, um 23.05 Uhr

Strangest Things - Folge 16

Montag, 30. Januar 2023, um 22.05 Uhr

Strangest Things - Folge 17

Montag, 30. Januar 2023, um 23.05 Uhr

Strangest Things - Folge 18

Montag, 6. Februar 2023, um 22.05 Uhr

Strangest Things - Folge 19

Montag, 6. Februar 2023, um 23.05 Uhr

Strangest Things - Folge 20

