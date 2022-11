WELT Nachrichtensender

Bundeskanzler Olaf Scholz live im "WELT TALK Spezial" mit TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard/ Heute um 9.30 Uhr auf WELT vom G20-Gipfel aus Bali

Berlin (ots)

Berlin, den 16. November 2022. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute live um 9.30 Uhr im "WELT TALK Spezial" im Interview mit Fernseh-Chefredakteur Jan Philipp Burgard.

Zum Abschluss des G20-Gipfels auf Bali zieht der Kanzler Bilanz zu den Ergebnissen und stellt sich ein halbes Jahr nach Ausrichtung des G7-Gipfels auf Schloss Elmau erneut den Fragen von WELT-Chefredakteur Jan Philipp Burgard.

Auf Bali tagten die Staats- und Regierungschefs der zwanzig führenden Industrie- und Schwellenländer am 15. und 16. November. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung verurteilt die Mehrheit der G20-Staaten den Ukraine-Krieg. Was bedeuten die Ergebnisse des internationalen Treffens? Welche Auswirkungen haben sie für Deutschland und Europa? Konnte Bundeskanzler Scholz seine Ziele erreichen?

"WELT TALK Spezial" LIVE mit Olaf Scholz am Mittwoch, 16. November 2022, um 9.30 Uhr auf WELT Nachrichtensender, im Livestream auf WELT.de und im Anschluss in der Mediathek und TV-App.

