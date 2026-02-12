tonies GmbH

Drücken, lauschen und lernen - Warum frühes Hören und haptisches Erleben wichtige Bausteine der Kindesentwicklung sind

Die ersten Lebensjahre sind entscheidend für die Entwicklung von Sprache, Wahrnehmung und emotionaler Sicherheit. Babys und Kleinkinder entdecken ihre Umgebung, indem sie hören, fühlen und ausprobieren. Sanfte Klänge, vertraute Geräusche und haptische Erlebnisse helfen ihnen, Zusammenhänge zu verstehen, sprechen zu lernen und sich sicher zu fühlen.

Vor diesem Hintergrund hat tonies® ganz neu die My First Tonies speziell für Kinder ab einem Jahr konzipiert. Die kurzen, ruhig erzählten Hörinhalte orientieren sich an den kognitiven und emotionalen Fähigkeiten von Kleinkindern. Statt schneller Reize oder komplexer Dramaturgie stehen Wiedererkennbarkeit, ein reduziertes Erzähltempo und klare Klangbilder im Mittelpunkt. Die knautschigen, leicht zu greifenden Figuren werden durch einfaches Aufstellen auf die Toniebox aktiviert. Ein bewusst niedrigschwelliger Mechanismus, der es schon kleinen Kindern ermöglicht, Ursache und Wirkung zu erleben und selbstständig über ihr Spiel zu entscheiden.

Die liebevoll gestalteten My First Tonies sind 1+ zertifiziert und bestehen aus TÜV-zertifiziertem Silikon. Sie sind weich, robust verarbeitet und so gestaltet, dass sie sicher gehalten, in den Mund oder mit ins Bett genommen werden können.

Auch fachlich wurde das Konzept gewürdigt: Auf der diesjährigen internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg wurden die My First Tonies mit dem ToyAward in der Kategorie "Baby & Infant" ausgezeichnet. Die Jury hob insbesondere die Verbindung aus geprüfter Sicherheit, kindgerechter Gestaltung und durchdachtem Nutzungskonzept hervor.

Mit dem klaren Fokus auf Zertifizierung, geprüfte Materialien und altersgerechte Nutzung will tonies neue Maßstäbe für sicheres und durchdachtes Spielen ab dem ersten Lebensjahr setzen und Eltern in einer sensiblen Entwicklungsphase eine verlässliche Orientierung geben.

Über tonies

tonies® ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder von 1 bis 9+ Jahren und steht für selbstbestimmtes Spielen, Lernen und Wachsen ohne Bildschirm. Seit der Gründung 2014 in Deutschland wurden über 10 Millionen Tonieboxen aktiviert und mehr als 134 Millionen Tonies verkauft. Kinder nutzen die Toniebox im Schnitt rund 280 Minuten pro Woche. Das preisgekrönte Audiosystem umfasst die Toniebox 2 und Tonieplay. Zum Portfolio gehören rund 1.500 Tonies, 12 Tonieplay-Spiele sowie mehr als 3.500 digitale Titel über mytonies. Neben tonies Originalen® zählen Inhalte von rund 460 Lizenzpartnern wie Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal und Sony Music dazu.

