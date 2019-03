Mit einem Healthy Twist: Die neue FOODIE mag's im Frühling gesund (nur Sophie Passmann schreibt über Steak mit Pommes!)

Jahreszeiten Verlag, FOODIE

Wodka statt Gin, Handkäs statt Parmesan und Gemüse zum Snacken Stand-by im Kühlschrank - die neue FOODIE, das junge Schwestermagazin von DER FEINSCHMECKER, greift das Trendthema gesunder Genuss als Schwerpunkt der aktuellen Frühlingsausgabe auf.

Omas Prinzip "Vorkochen" ist wieder cool und feiert als "Meal Prep" ein Revival - FOODIE hat dazu einen cleveren Rezeptplan für eine Woche entwickelt, praktisch für die Lunchbox im Büro.

Drei Food-Profis verraten ihre Tricks, um Alltagsfallen von Chips, Schokolade und Kohlenhydraten zu umgehen, präsentiert werden Sattmacher-Salate und Low-Carb-Gerichte für den Feierabend. Dass auch Einsteiger am Herd köstliche Vollkornbrote backen können, zeigt die "Kochschule" mit dem Berliner Food-Blogger Max Faber. Passend zu den insgesamt 40 leichten Rezepten werden die besten Küchenmaschinen für die schlanke Küche empfohlen, nach einem Test durch die Redaktion.

Außerdem werden drei Start-ups aus Deutschland vorgestellt, die mit "grünen" Ideen Erfolg haben, etwa mit Rohkost-Kuchen oder Gemüsegärten für den Balkon in der Großstadt.

Getestet wurden grüne Smoothies aus Supermärkten, Reformhäusern und Bioläden - und die "Top Five" herausgeschmeckt. Dazu gibt es jede Menge Tipps für Bars, bei denen "Detox am Tresen" die Devise ist, die etwa mit frisch gepressten Säften, eigenen Gins und Sirupen sowie wenig Zucker, dafür mit vielen Kräutern und Blüten mixen: Für ein gutes Gewissen beim Absacker!

Nur Sophie Passmann, Kult-Moderation und Autorin ("Alte weiße Männer"), schreibt als Kolumnistin nach Herzenslust über den "Grill Royal" in Berlin sowie den Zusammenhang von Promis und Pommes. Und Schauspielerin (und Hotelbesitzerin) Jessica Schwarz erzählt im Interview, was ihr beim Wohnen und Essen außer Haus wichtig ist. Und als Extra: die 40 besten neuen Szenelokale in Deutschland. Plus City-Trips Saarbrücken und Barcelona - für die erste Flucht in die Sonne.

FOODIE, das junge Magazin aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag, ist ab dem 6. März, im Handel oder über www.shop.jalag.de erhältlich und kostet 4,95 Euro.

