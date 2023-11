Guide Sensmart

Guide Sensmart bringt neue Thermografieprodukte auf die ELEX SHOW SURREY 2023

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Die ELEX SHOW SURREY 2023 endete am 3. November erfolgreich. Diese Ausstellung ist die größte Veranstaltung im Vereinigten Königreich für die Elektro- und Energiebranche und lockt eine breite Palette von Fachleuten und Unternehmen im Bereich der Elektroausrüstung an. Bei der Veranstaltung präsentierte Guide Sensmart seine neueste PR-Serie und Lösungen für Energie, industrielle Temperaturmessung, Brandschutz und andere Bereiche. Ziel des Unternehmens war es, weltweit innovative und nützliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Guide Sensmart arbeitet aktiv an der Erweiterung seines Angebots an Thermografieprodukten. Dazu gehören tragbare Wärmebildkameras, online-Thermografiegeräte und intelligente IoT-Managementplattformen. Diese Produkte bieten eine effiziente, genaue und zuverlässige Infrarot-Temperaturmesslösung, die in einer Reihe von Branchen eingesetzt werden können, darunter Energie, industrielle Fertigung, medizinische Gesundheit und wissenschaftliche Forschung.Die Temperaturmessleistung dieser Produkte ist hervorragend und kann den unterschiedlichen Anforderungen der Temperaturmessung gerecht werden.

Vom 9. bis 12. Januar findet die 2024 Consumer Electronics Show (CES) im Las Vegas Convention Center in den Vereinigten Staaten statt. Bei dieser Veranstaltung wird Guide Sensmart seine neuesten Angebote präsentieren, einschließlich Wärmebildkameras und Infrarot-Anwendungslösungen, die für die intelligente Fertigung, Unterhaltungselektronik und smart Home entwickelt wurden. Interessierte Personen werden dazu ermutigt, den Stand von Guide Sensmart in der Central Hall 21844 zu besuchen, um die bemerkenswerten Fähigkeiten der Infrarot-Thermografie-Technologie zu erleben.

Darüber hinaus wird Guide Sensmart auch an der Big 5 Global 2023 Ausstellung teilnehmen, die vom 4. bis 7. Dezember im Dubai World Trade Center stattfinden wird. Diese Ausstellung wird als Plattform für Guide Sensmart dienen, um ihre innovativen Produkte und Lösungen zu präsentieren, die speziell auf die HVAC-Branche zugeschnitten sind. Besucher sind eingeladen, den Stand von Guide Sensmart in Halle 1, Zone 50, zu erkunden, wo sie mit den neuen Infrarotprodukten des Unternehmens sinnvolle Diskussionen und Erfahrungen aus erster Hand führen können.

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart stellt systematische Infrarot-Wärmebildprodukte mit einem Marketingdienstnetzwerk her, das 70 Länder und Regionen weltweit abdeckt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.guideir.com/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2268640/Guide_Sensmart_Team_at_the_Elex_Show_Surrey_2023.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2268641/CES_______1080x1080.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/guide-sensmart-bringt-neue-thermografieprodukte-auf-die-elex-show-surrey-2023-301980656.html

Original-Content von: Guide Sensmart, übermittelt durch news aktuell