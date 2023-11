Tobias Baumann

Aufwärtsspirale durch Branding und Social Recruiting: Tobias Baumann eröffnet Speditionen neue Perspektiven

Dingolfing

Schon seit einiger Zeit sieht sich die Logistikbranche in einer gefährlichen Abwärtsspirale gefangen - dass es längst zuverlässige Maßnahmen gibt, um ihr zu entrinnen, wissen jedoch nur die wenigsten Spediteure. So bietet Tobias Baumann, Geschäftsführer von gettogethr, betroffenen Firmen die dringend notwendige Lösung in Form von überzeugenden Branding-Maßnahmen und bewährten Social-Recruiting-Strategien. Worauf seine Konzepte im Detail basieren und welche Ergebnisse sie in der Praxis versprechen, erfahren Sie hier.

Leasingraten für LKWs, Mautgebühren und Treibstoffkosten: Aktuell sehen sich Logistiker mit steigenden Kostenfaktoren konfrontiert, die zu allem Überfluss weit außerhalb ihres direkten Einflussbereichs liegen. Darüber hinaus fällt es ihnen weiterhin schwer, regelmäßig erstklassige Kunden zu akquirieren - nicht selten wegen ihres Mangels an Markenstärke. Umso geringer fallen ihre Chancen aus, all diese Kostensteigerungen überzeugend in ihre Preisverhandlungen integrieren zu können, zumal sie sich hierbei ohnehin nur auf den dringend notwendigen Erhalt der Verträge fokussieren. Und damit nicht genug: Weil deshalb auch ihre finanziellen Spielräume schrumpfen, ist es ihnen kaum mehr möglich, attraktive Löhne zu bieten - Fahrermangel vorprogrammiert! Fehlt es den Speditionen jedoch an qualifiziertem Personal, leidet darunter auch die Qualität ihres Angebots und damit die Zufriedenheit ihrer Kunden, deren Akzeptanz für Preiserhöhungen folgerichtig weiter sinkt. "Sie befinden sich somit in einer nahezu unaufhaltbaren Abwärtsspirale, die sich mit steigenden Kosten und stagnierenden Einnahmen weiter vertieft. Finden betroffene Speditionen nicht endlich eine Lösung hierfür, ist ihre Überlebensfähigkeit ernsthaft gefährdet", warnt Tobias Baumann, Geschäftsführer von gettogethr.

"Um aus dieser Zwickmühle ausbrechen und sich auf dem hart umkämpften Markt behaupten zu können, müssen Spediteure dringend umdenken und innovative Wege gehen. Das größte Potenzial liegt dabei im Bereich des Brandings, des Social Recruitings und der digitalen Neukundengewinnung", fügt der Marketing- und Branding-Experte hinzu. Tobias Baumann und sein Team bei gettogethr bieten hierzu eine breite Palette an Dienstleistungen an, die speziell darauf abzielen, die Markenpräsenz von Speditionen zu erhöhen und ihre Personalgewinnung zu optimieren. Er selbst war ebenfalls viele Jahre geschäftsführend in der Transportbranche tätig. So spricht er nicht nur die Sprache der Logistiker, sondern weiß aus erster Hand um die Probleme dieses Sektors. "Es muss darum gehen, das schlechte Image der Branche hinter sich zu lassen, sich eine Markenbekanntheit aufzubauen und so sowohl Neukunden als auch Mitarbeiter anzuziehen", betont Tobias Baumann zusätzlich.

Von gezielter Markenbildung bis zur digitalen Mitarbeiter- und Neukundengewinnung: Das Angebot von gettogethr im Überblick

"Unsere Maßnahmen bilden zusammen einen ganzheitlichen Ansatz, um die Abwärtsspirale, in der sich viele Speditionen befinden, umzukehren", erläutert Tobias Baumann. Um die Verbesserung des Markenimages und die Optimierung der Personalgewinnung zu gewährleisten und damit einen positiven Kreislauf in Gang zu setzen, der die Attraktivität des Unternehmens sowohl für Kunden als auch für potenzielle Mitarbeiter erhöht, sind dabei vor allem folgende Aspekte maßgeblich.

1. Markenbildung und Sichtbarkeit

Der erste Schritt zur Umkehrung der Abwärtsspirale ist die Stärkung des Markenimages. Durch eine klare Markenidentität und eine verbesserte Online-Präsenz können sich Speditionen von der Konkurrenz abheben und ein positives Image aufbauen. "Mit durchdachten Anzeigen und einem authentischen Einblick in die Speditionen schaffen wir es, die Betriebe als attraktive Marke für potenzielle Bewerber und Neukunden zu etablieren", erklärt Tobias Baumann. Dabei erhöht das Team von gettogethr mithilfe gezielter Marketingkampagnen die Sichtbarkeit seiner Kunden, was wiederum deren Kundenakquise und Mitarbeitergewinnung unterstützt.

2. Social Recruiting

Die moderne Personalgewinnung über soziale Netzwerke ist ein zentraler Baustein des Angebots von gettogethr. Durch zielgruppenspezifische Werbekampagnen auf Plattformen wie Facebook, Instagram, Google Ads oder LinkedIn können qualifizierte Bewerber direkt angesprochen werden. "Ob über Google oder Social Media - wir sorgen dafür, dass sowohl Bewerber als auch Neukunden die Speditionen als Nummer eins der Region wahrnehmen", so Tobias Baumann.

3. Digitale Neukundengewinnung

Die digitale Neukundengewinnung ermöglicht es, gezielt auf potenzielle Kunden zuzugehen und die Dienstleistungen der Speditionen effektiv zu präsentieren. Durch Online-Kampagnen und eine starke Präsenz in den digitalen Medien können Speditionen ihre Kundenbasis erweitern und ihre Umsätze steigern.

4. Effizientes Bewerbermanagement

Das digitale Bewerbermanagement ist ein weiterer Schwerpunkt von gettogethr: "Alle Informationen zu den jeweiligen Kandidaten hinterlegen wir in einem speziellen Trello-Board, auf das unsere Kunden jederzeit Zugriff haben", verrät Tobias Baumann. Diese strukturierte Herangehensweise optimiert den Einstellungsprozess und ermöglicht eine schnelle und effiziente Kommunikation zwischen den Beteiligten.

Zusammenarbeit mit der Spedition Transport Betz aus Malsch: Diese Ergebnisse können Interessenten von gettogethr erwarten

"Die Transport Betz GmbH versuchte bereits seit vier Monaten, einen Fahrer für eine Nachttour zu finden. Von Anzeigen in der Zeitung über Stellenportale und Co. wurde bereits alles versucht - die Erfolge blieben jedoch aus", erzählt Tobias Baumann. Trotz ihrer anfänglichen Skepsis entschied sich Geschäftsführerin Martina Betz-Weber schließlich für eine Zusammenarbeit mit gettogethr - die Resultate überzeugten sie rasch: "Nach nur zwei Wochen konnte die so lange vakante Stelle endlich besetzt werden", berichtet Tobias Baumann. Die Spediteurin setzte die Zusammenarbeit fort und generierte in den folgenden fünf Monaten über 80 Bewerbungen, aus denen 13 Einstellungen resultierten. "Heute ist ihr ein ganz anderes Arbeiten und Denken möglich: Sie hat den Kopf frei und kann sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren", fasst Tobias Baumann zusammen.

Durch die Dienstleistungen von gettogethr wurde eine Aufwärtsspirale in Gang gesetzt. Die verbesserte Markenwahrnehmung und die erfolgreiche Personalgewinnung führten zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einer stabilen Auftragslage. Dank der Möglichkeit, attraktive Löhne zu bieten, konnte die Spedition außerdem qualifizierte Fahrer anziehen, was die Dienstleistungsqualität weiter steigerte. Dies wiederum festigte die Beziehung zu den Kunden und ermöglichte eine bessere Verhandlungsposition in Preisgesprächen.

Gemeinsam in eine bessere Zukunft: So will gettogethr den Erfolg möglichst vieler Speditionen langfristig sichern

"Schaffen es Speditionen, an größere und relevantere Versender zu kommen und Aufträge von Direktkunden zu erhalten, ist ihnen eine bessere Marge sicher", so Tobias Baumann weiter. "Diese wiederum befähigt sie dazu, bessere Löhne zu zahlen, die mehr Mitarbeiter anziehen und halten, um wiederum bessere Kunden zu gewinnen - und somit wäre die Aufwärtsspirale komplett."

Auch für die Zukunft hat Tobias Baumann klare Ziele: Er möchte seinen Kunden weiterhin helfen, sich vom schlechten Image der Branche zu lösen und zu einer anerkannten Marke für Mitarbeiter und Kunden zu werden. Durch die Fortführung und Weiterentwicklung der Dienstleistungen von gettogethr sieht er die Chance, Speditionen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, der nicht nur ihr Bestehen am Markt sichert, sondern auch messbare Erfolge bringt.

