Guide Sensmart

Guide Sensmart stellte an den Internationalen Jagd- und Schützentagen 2023 das neue Produkt, TD631 LRF vor

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Die Internationalen Jagd- und Schützentage 2023 gingen am 15. Oktober erfolgreich zu Ende. Guide Sensmart präsentierte verschiedene Produkte und Lösungen, darunter das TD631 LRF. Das beeindruckende Infrarot-Wärmebildgerät zog viele Outdoor-Enthusiasten und professionelle Einkäufer an, die den Stand besucht haben, um das Produkt in Augenschein zu nehmen.

Jäger haben Infrarot-Wärmebildgeräte schon seit jeher als „unverzichtbare Hilfsmittel für die Nachtjagd" bezeichnet. Diese Geräte gelten als wertvolle Begleiter für die neue Generation von High-Tech-Hilfen bei der legalen Jagd. Das intelligente Infrarot-Wärmebildgerät von Guide Sensmart begleitet Jäger in den Wald innerhalb ausgewiesener Jagdgebiete und ermöglicht es ihnen, die Einschränkungen der Dunkelheit zu überwinden und die Wunder der Natur in vollen Zügen zu genießen.

Das erste erschwingliche und voll funktionsfähige Wärmebildgerät der Branche, das TD631 LRF Handheld-Wärmebild-Monokular, wird vorgestellt. Es bietet klarere Bildqualität und detailliertere Bilder dank verbesserter Bildalgorithmen. Zudem verfügt dieses Gerät über einen integrierten Laserentfernungsmesser mit einer Reichweite von 600 Metern und ist damit perfekt für Nachtsichtaktivitäten im Freien geeignet. Guide Sensmart ist bestrebt, Outdoor-Fans die neueste Technologie und innovative Produkterlebnisse zu bieten. Neben der Jagd kann dieses neue Handheld-Infrarot-Wärmebildgerät auch bei der Strafverfolgung, bei Such- und Rettungseinsätzen, bei der Tierpflege, bei der Erkundung der Natur und bei Beobachtungen in der Freizeit zum Einsatz kommen.

Guide Sensmart Deutschland befindet sich in der Neumeyerstraße 30, Nürnberg 90411.

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart ist ein Hersteller von systematischen Infrarot-Wärmebildprodukten und verfügt über ein Marketing-Servicenetz, das 70 Länder und Regionen weltweit abdeckt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit globalen Vertriebshändlern und sind bestrebt, allen Partnern umfassende, hochwertige und professionelle Dienstleistungen anzubieten. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.guideir.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251897/Internationale_Jagd__und_Sch_tzentage_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251898/Internationale_Jagd__und_Sch_tzentage.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251899/TD631_LRF.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/guide-sensmart-stellte-an-den-internationalen-jagd--und-schutzentagen-2023-das-neue-produkt-td631-lrf-vor-301962380.html

Original-Content von: Guide Sensmart, übermittelt durch news aktuell