haebmau ag Berlin

Die Kunst des Gastgebens: IHG Hotels & Resorts präsentiert die besten Tipps für unvergessliche Gästeerlebnisse in der Festtagssaison

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

In dieser Festtagssaison lädt IHG Hotels & Resorts (IHG), eines der weltweit führenden Hotelunternehmen, dazu ein, die Freude am Gastgebersein neu zu entdecken und jene liebevollen, kleinen Gesten zu feiern, die aus einem einfachen Zusammensein besondere Erinnerungen werden lassen. Zum Auftakt der Adventszeit veranstaltete die Hotelgruppe eine stimmungsvolle Feier im InterContinental Berlin. Mit dabei waren der Culinary Host Arash Ghassemi (LOBB Berlin, "Host of the Year 2026") und die Floristik-Designerin Lilo Klinkenberg (Studio Lilo). Gemeinsam mit IHG zeigten sie, wie inspirierendes Design, außergewöhnliche Kulinarik, gelebte Gastfreundschaft und persönliche Details jedes Fest zu einem Erlebnis machen.

In ganz Deutschland entwickelt sich die Festtagssaison über klassische Familienfeiern hinaus: Laut einer aktuellen Umfrage laden immer mehr Menschen auch Freunde, die erweiterte Familie oder Kollegen ein. Dieser Trend passt ideal zu IHG, denn die Hotelgruppe schafft Orte und Erlebnisse, die Menschen zusammenbringen und unvergessliche Momente ermöglichen - sei es in einem Hotel der 20 IHG-Marken oder bei einem Fest in den eigenen vier Wänden.

Mario Maxeiner, VP Managing Director Northern Europe bei IHG Hotels & Resorts, erklärt:

"Bei IHG Hotels & Resorts sind Gäste am glücklichsten, wenn sie frei wählen können, was ihnen wichtig ist. Wir begrüßen täglich über eine Million Gäste in unseren IHG Hotels - Orten der Begegnung, voller Lachen, Händeschütteln, Anstoßen und Freundschaft. Mit unserem vielfältigen Markenportfolio, zu dem InterContinental, Holiday Inn, Ruby und Garner Hotels gehören, bieten wir für jeden Reisenden das passende Angebot. Gleichzeitig ermöglicht IHG One Rewards maximale Flexibilität beim Sammeln und Einlösen von Punkten."

"Gerade in der Festtagssaison steht bei uns der Gedanke der Verbindung im Mittelpunkt. Egal, ob unsere Gäste unterwegs sind, feiern oder selbst Gastgeber werden - wir möchten jede Erfahrung persönlich und bedeutungsvoll gestalten".

The Art of Hosting: Wärme statt Perfektion

Erfolgreiches Gastgebersein bedeutet mehr, als perfekt gedeckte Tische und aufwendige Dekorationen zu präsentieren. Es geht darum, Augenblicke zu schaffen, in denen sich Menschen willkommen und wertgeschätzt fühlen. In dieser Saison lässt sich IHG von der nostalgischen Magie klassischer Hotelaufenthalte inspirieren: vom herzlichen Empfang über kleine Aufmerksamkeiten bis hin zu Momenten, die große Lebensereignisse begleiten. Diese Impulse für das Gastgebersein werden ins Jetzt übertragen und für das eigene Zuhause adaptiert.

Drei Tipps für nostalgische, unvergessliche Gästeerlebnisse

1. An kleine Gesten denken

Wie bei jedem großartigen Hotelaufenthalt sind es die kleinen Details, die den großen Unterschied machen. Ein liebevoll vorbereiteter Drink, ein Lieblingssnack oder eine persönliche Geste lassen Gäste sofort spüren, dass sie gesehen und wertgeschätzt werden. "Sorgfältig gesetzte Details schaffen sofort Wärme und Verbindung." - Arash Ghassemi

2. Kreativität und Mitmachen

Wenn Gäste kleine Beiträge leisten - etwa beim Arrangieren eines Centerpieces oder beim Schreiben einer handgeschriebenen Grußkarte - entsteht eine lebendige, gemeinschaftliche Atmosphäre. "Wenn Gäste kreativ werden dürfen, entsteht eine besondere Energie am Tisch." - Lilo Klinkenberg

3. Mit Texturen, Farben und Überraschung spielen

Natürliche Farbwelten, unerwartete Materialien und kleine Überraschungen sorgen für Staunen. Ein Zusammenspiel von Offenheit, Kontrasten und besonderen Akzenten bleibt länger im Gedächtnis als Perfektion. "In Erinnerung bleibt Gastfreundschaft, die Offenheit, Kontrast und kleine Überraschungen zulässt." - Lilo Klinkenberg

Mit Wärme, liebevoll gesetzten Details und einer Prise Nostalgie kann jedes Fest zu einem Erlebnis werden, das weit über die Feiertage hinaus nachklingt.

IHG Hotels & Resorts lädt in dieser Saison dazu ein, mit Herz zu Gastgebern zu werden, die kleinen Dinge zu feiern und Momente zu schaffen, die sich anfühlen wie nach Hause zu kommen.

Original-Content von: haebmau ag Berlin, übermittelt durch news aktuell