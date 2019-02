Primark

Primark erhält in diesem Jahr die begehrte Auszeichnung "Top Employer Deutschland 2019" durch das international anerkannte Top Employers Institute. Petra Groth, HR Director Northern Europe, nahm den Award im Rahmen einer Zeremonie am gestrigen Abend in Düsseldorf entgegen:

"Wir sind glücklich und stolz, diese Ehrung entgegennehmen zu dürfen", so Groth. "Denn sie ist Beleg unserer kontinuierlichen Bemühungen, die Arbeitsbedingungen für unsere 7.000 Kollegen in Deutschland permanent weiter zu verbessern und Talente auf allen Ebenen des Unternehmens zu fördern und zu entwickeln. Wir sind unseren Mitarbeitern, ihrem fortwährenden Engagement und ihrer Unterstützung dankbar - sie sind das Herzstück von allem, was Primark erreicht, einschließlich dieser tollen Auszeichnung! Wir sind sehr stolz darauf, als einziges Modeunternehmen in Deutschland in diesem Jahr die Auszeichnung erhalten zu haben, was zeigt, dass wir ein wichtiger Teil der lokalen Gemeinschaft geworden sind."

Für die Auszeichnung als "Top Employer" müssen Unternehmen eine strenge Prüfung durchlaufen und erforderliche Standards in verschiedenen Kriterien erfüllen, darunter: Mitarbeiterentwicklung, Talentstrategie, Personalplanung, Vergütung und Unternehmenskultur. Für Primark ist die unabhängige Analyse der Experten des Top Employers Institute mit der Bekanntgabe der Gewinner jedoch nicht abgeschlossen. "Wir haben uns für die Teilnahme an einem dreijährigen 'Top Employer Programm' entschieden, um eine nachhaltige Entwicklung qualitativ hochwertiger Mitarbeiterkonditionen sicherzustellen", so Groth.

Das Top Employer Institute würdigt seit 1991 führende Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern ausgezeichnete Arbeitsbedingungen bieten, Talente fördern und entwickeln sowie kontinuierlich an der Optimierung des Arbeitsumfeldes arbeiten. Bislang wurden Unternehmen in über 110 Ländern durch den Zertifizierungsansatz des Top Employers Institutes ausgezeichnet.

Über Primark:

PRIMARK hat derzeit über 360 Stores in elf Ländern: Irland, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Österreich, Italien, Spanien, Portugal und den USA und beschäftigt über 75.000 Festangestellte. Primark bietet qualitativ hochwertige Mode zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis, getreu dem Motto "Amazing Fashion, Amazing Prices".

