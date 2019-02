TCM Dimitrios Zachos

Staunen lernen in Griechenland

Urlauber wollen zunehmend weg vom Massentourismus

Stattdessen sehnen sie sich nach authentischen Regionen, um individuellen Urlaub zu erleben und Lebenslust zu tanken. Drum wünschen sich Urlauber spannende und erholsame Reiseerlebnisse in Griechenland mit Freiheit, Lebensgefühl und nicht zuletzt Gaumenfreuden der griechischen Spezialitäten. "Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen" - meinte einst schon Sokrates, und wo ginge dies besser als in Griechenland, dem Land der kulinarischen Versuchungen?

In einer Zeit, in der das bloße Verweilen an einem Reiseort selten alle Urlaubswünsche zu erfüllen vermag, möchten Reisende möglichst viele Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten nachhaltig erleben. Die pittoreske Altstadt Korfus erkunden, die märchenhafte Melissani-Grotte auf Kefalonia besichtigen und zuletzt Baden an einem der spektakulärsten Strandorte Griechenlands, in Porto Katsiki auf Lefkada. Oder auf einer Reise zu den Kykladen Inseln durch "Klein Venedig" zu den Windmühlen von Mykonos schlendern, auf Amorgós die Spiritualität des Felsenklosters "Panagia Hozoviotissa" aufspüren oder den atemberaubenden Caldéra-Sonnenuntergang am Krater von Santorini bestaunen.

Um diesen Reisewünschen entgegen zu kommen, bietet das Unternehmen von Priv.-Doz. Dimitrios Zachos individualisierte Reiseangebote, wie für das Inselhüpfen oder andere Kombinationsreisen an, welche seit Jahren stetig an Popularität zunehmen und eine dynamische Alternative zur klassischen Pauschalreise bieten.

"Die unkomplizierte und personalisierte Kommunikation wird heute von Kunden erwartet. Sie möchten von einem Spezialisten individuelle Griechenland Reisen mit Insidertipps zum Buchten kreuzen, authentische Regionen entdecken oder Kultur erfahren, angeboten bekommen.", so der Grieche Dimitrios Zachos, der den Wunsch von Urlaubern "Klasse statt Masse" bereits seit 30 Jahren erfolgreich umsetzt.

Der Experte für Griechenlandreisen offeriert ausgesuchte Reisekombinationen, bei denen Reiseinteressierte zunächst auf dem Reiseportal www.griechenlandabc.de kostenlos eine Tour nach eigenen Reisewünschen und Vorlieben zusammenmixen. Sie kombinieren beim Inselhüpfen oder Rund- und Wanderreisen mit mehreren Standorten, flexibel die Aufenthaltsdauer mit den passenden Hotels. Diese Reiseanfrage wird von Dimitrios Zachos und seinen ortskundigen Mitarbeitern nach einem persönlichen Kundengespräch zu einer Rundum-Sorglos-Tour koordiniert und kann dann vom Kunden zusätzlich mit regionalen Aktivitäten bereichert werden. Mit besonderen Tipps und weiteren Anregungen wird das Reiseangebot online graphisch dargestellt, sodass der Kunde seine Tour noch einmal verfeinern und buchen kann.

