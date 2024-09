RTL+

"Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" stark auf allen Kanälen

Die Spezialstaffel von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden", die RTL und RTL+ anlässlich des 20-jährigen IBES-Jubiläums ins Programm genommen haben, war ein voller Erfolg. Die 17 Shows aus dem südafrikanischen Dschungel erzielten konstant hohe Reichweiten und starke Marktanteile: Durchschnittlich 2,46 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahren (Ø MA: 11,3 Prozent) verfolgten die insgesamt 17 Folgen. Damit war der Legenden-Dschungel das TV-Highlight des Sommers. Vor allem in den jungen Zielgruppen glänzte die Staffel: im Schnitt 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 20,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Mit 19,2 Prozent (14-59 Jahre) und 12,7 Prozent (ab 3 Jahre) erzielte Folge 1 die höchsten Marktanteile der Staffel, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag Folge 14 von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" mit 23,1 Prozent Marktanteil an der Spitze.*

Die Nettoreichweite der RTL-Programmmarke "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden"** lag auf Staffelbasis bei 35,04 Millionen.

In der Streaming-Woche KW 34 war "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" laut Consumer Panel GfK das zweitstärkste Format, gemessen nach Teilnehmenden im SVoD Tracker.

Das Dschungelcamp hat auch in den sozialen Netzwerken voll eingeschlagen und die Community mitgerissen. Auf den offiziellen IBES-Kanälen wurde nicht nur fleißig geliked und gepostet - die Stars und ihre Abenteuer waren auch heißes Thema in den Kommentaren. Die Zahlen sprechen für sich: Über 310 Millionen Impressions in der Woche nach dem Finale und satte 6 Millionen Interaktionen zeigen, wie stark das Engagement der Fans war.

Reichweitenstärkste Plattformen sind dabei klar Instagram und TikTok vor Facebook und YouTube. Der Bestperformer unter den Clips ist IBES-Drittplatzierter Gigi Birofio, der schmuggeln olympisch gemacht hat und mit dem Clip fast 3 Mio. Impressions bei Instagram geholt hat.

