Die RTL+ Streaming Highlights im August

Dieser Sommer wird legendär auf RTL+: Zum 20-jährigen Jubiläum findet das Dschungelcamp zum ersten Mal in der heißen Jahreszeit statt und die krassesten Camper aller Zeiten kehren ans Lagerfeuer zurück - exklusiv auf RTL+ jeden Tag mit einer Folge vorab. Die Auftaktfolge der Comedy-Kultreihe "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" kann sogar schon eine Woche vor ihrem TV-Start gestreamt werden - und gleich zu Beginn haben die beiden Hosts Oliver Kalkofe und Peter Rütten eine echte Überraschung für Freunde des gepflegten Trashfilms parat. Das Drama "Pretty Little Liars: Original Sin" geht in die zweite Staffel und feiert exklusiv Deutschlandpremiere. Und ab Mitte August wird es königlich: In der All Inclusive Entertainment App finden die Streamer:innen exklusiv die Royal Romance um Königin Máxima und König Willem-Alexander. Für all die Thriller-Enthusiast:innen starten zahlreiche fesselnde Hörbücher, die für puren Nervenkitzel sorgen.

Video Highlights

Reality im August 2024

15. August: "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden", ab 16.8. auch bei RTL

TV-Highlights in der Preview

10. August: "Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens", wöchentlich, ab 17.8. auch bei VOX

Filme im August 2024

1. August: "Freunde mit gewissen Vorzügen"

1. August: "Der Wixxer"

1. August: "Neues vom Wixxer"

1. August: "Pizza, Pasta & Verlieben - From Italy with Amore"

7. August: "Sugar", Film, bereits verfügbar: Dokumentation

23. August: #SchleFaZ: "SOS Barracuda: Der Tod spielt Roulette", danach wöchentlich ein neuer Film; ab 30. August auch bei NITRO

27. August: "Magic Mike 3"

28. August: "Rheingold"

Fiction im August 2024

1. August: "Pretty Little Liars: Original Sin - Summer School", Staffel 2

12. August "The Blacklist", Staffel 1-10

15. August: "Gilmore Girls", Staffel 1-7

17. August: "Máxima", exklusiv, Staffel 1, 6 Folgen, auch bei RTL Passion

31. August: "One the Woman - Eine Frau schlägt zurück", Staffel 1, auch bei RTL Passion

Dokumentationen im August 2024

12. August: "Simply Raymond Blanc - Sterneküche leicht gemacht", Staffel 2, auch bei RTL Living

23. August: "Black Widow - Mord am Telefon", Staffel 1, auch bei RTL Crime

Sport im August 2024

3. August "LIVE: Audi Summer Tour: FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur"

4. August "LIVE: 2. Bundesliga Konferenz: 1. Spieltag"

17. August: "LIVE: Premier League Arsenal London vs. Wolverhampton Wanderers"

24. August: "LIVE: Formel 1 Niederlande - Qualifying"

25. August: "LIVE: Formel 1 Niederlande - Rennen"

30. August: "UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League: Auslosung Gruppenphase

31. August: "LIVE: Formel 1 Monza - Qualifying"

RTL+ Kids im August 2024

16. August: "Idefix und die Unbeugsamen", auch bei TOGGO

31. August: "Die Oktonauten auf dem Festland", Staffel 2, 25 Folgen, auch bei TOGGO

Podcast Highlights

1. August: "Aftershow - der Reality-TV-Podcast" mit Seleya & Lucia von Princess Charming

Hörbuch Highlights

1. August: Daniela Arnold "Das Rabenhaus" über Deezer

2. August: Ursula Poznanski "Die Burg"; über Deezer

9. August: Rebekah Stoke "Das Stück"; über Deezer

21. August: Charlotte Link "Dunkles Wasser"; über PRH Verlagsgruppe

Hier zu allen Thriller-Hörbüchern: https://plus.rtl.de/themenwelt/spannende-hoerbuecher

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im August:

1.8.: "Pretty Little Liars: Original Sin - Summer School", Staffel 2, 8 Folgen

Nach den erschütternden Ereignissen von "Pretty Little Liars: Original Sin" droht den Pretty Little Liars ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod - die Sommerschule. Doch die Millwood High ist nicht das Einzige, was ihren lustigen Sommerjobs und neuen, verträumten Liebesbeziehungen im Weg steht. Ein neuer Bösewicht, der möglicherweise eine Verbindung zu A hat, ist in die Stadt gekommen und wird sie alle auf die Probe stellen. Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles und Maia Reficco kehren als nächste Generation von Pretty Little Liars zurück. Außerdem dabei: Mallory Bechtel, Sharon Leal, Alex Aiono, Jordan Gonzalez und Elias Kacavas. Die Serie wurde von Roberto Aguirre-Sacasa ("Riverdale", "Chilling Adventures of Sabrina") und Lindsay Calhoon Bring ("Chilling Adventures of Sabrina") entwickelt, geschrieben und produziert. Aguirre-Sacasas Muckle Man Productions und Alloy Entertainment produzierten in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Leslie Morgenstein und Gina Girolamo von Alloy sind ausführende Produzenten, zusammen mit Marlene King (die die Originalserie "Pretty Little Liars" entwickelt hat) sowie Michael Grassi.

15.8: "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden", ab 16.8. auch bei RTL

Das Dschungelcamp ist zurück - und feiert gleich drei Premieren! Zum ersten Mal findet der Dschungel-Spaß im Sommer statt, zum ersten Mal kehren die krassesten Camper aller Zeiten zurück ans Lagerfeuer und zum ersten Mal gibt's exklusiv auf RTL+ jeden Tag eine neue Folge vorab zu sehen. Ab dem 16. August zeigt RTL täglich um 20:15 Uhr "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" - und auf RTL+ ab dem 15. August im Stream!

17.8: "Máxima", exklusiv, Staffel 1, 6 Folgen, auch bei RTL Passion

"Máxima" - die mit Spannung erwartete Serie, die das faszinierende Leben der amtierenden niederländischen Königin enthüllt! RTL+ zeigt die Royal Romance als packenden Sechsteiler, von ihren frühen Jahren in Argentinien und New York bis zu ihrem neuen Leben als Königin der Niederlande. Von dem Moment an, in dem Máxima an der Seite von Kronprinz Willem-Alexander erscheint, steht sie im Rampenlicht. Doch als er um ihre Hand anhält, holt sie die Vergangenheit ein... RTL+ präsentiert die hochemotionale Serie "Máxima" ab Samstag, 17. August im Stream. Deutsche TV-Premiere feiern die Folgen am Sonntag, 18. August und Sonntag, 25. August bei RTL Passion. Der Pay-TV-Sender zeigt jeweils drei Folgen um 20:15 Uhr.

23.8.: #SchleFaZ: "S.O.S. Barracuda: Der Tod spiel Roulette", danach wöchentlich ein neuer Film, ab 30.8. auch bei NITRO

Ob mies kostümierte Riesenaffen, amateurhafte Kung-Fu-Einlagen oder neonfarbene Fitnessstudio-Killer - die erste Staffel der Kultreihe "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" bei der RTL-Senderfamilie verheißt Schreckliches auf sämtlichen Ebenen. Zehn Wochen lang nehmen die Schrottfilm-Experten Oliver Kalkofe und Peter Rütten filmische Totalausfälle gewohnt scharfsinnig und ironisch auseinander. Zum Auftakt am 23. August machen sie selbst vor einer RTL-Eigenproduktion nicht Halt und knöpfen sich ein Werk mit dem vielversprechenden Titel "S.O.S. Barracuda: Der Tod spielt Roulette" aus dem Jahr 1999 vor. Danach können sich Freunde des schlechten Geschmacks wöchentlich auf eine weitere Trashfilmperle freuen, die es bei RTL+ immer schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei NITRO zu sehen gibt.

