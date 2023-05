RTL+

Premierenfieber für vier RTL+ Produktionen

"Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern", "Legend of Wacken", "Entführt - 14 Tage Überleben" und "Neue Geschichten vom Pumuckl" beim FILMFEST MÜNCHEN

Köln (ots)

Was für ein Fiction-Aufschlag! Gleich vier erstklassige RTL+ Produktionen feiern beim diesjährigen 40. FILMFEST MÜNCHEN Premiere. Die Serien "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" über die goldenen Jahre von Deutschlands erfolgreichstem Fußballverein und "Legend of Wacken" über die Gründungsgeschichte des Heavy-Metal-Festivals sowie der Spielfilm "Entführt - 14 Tage Überleben" zum Entführungsfall Johannes Erlemann laufen in der Reihe "Neues Deutsches Fernsehen" und sind damit im Rennen um den begehrten "Bernd Burgemeister Fernsehpreis". Außerdem eröffnet die RTL+ Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" das KINDERFILMFEST MÜNCHEN und gewährt so erste Einblicke zur Neuauflage des Kult-Kobolds mit dem roten Haar. Die Fortführung der beliebten Kinderserie hat darüber hinaus Chancen auf den Publikumspreis des Festivals. Alle vier Highlight-Produktionen sind noch in diesem Jahr auf RTL+ zu sehen.

Hauke Bartel, Head of Fiction, RTL Deutschland: "Ich freue mich außerordentlich, dass RTL+ dieses Jahr sowohl mit dem Pumuckl das Kinderfilmfest eröffnen darf, als auch mit drei ganz unterschiedlichen Serien und Filmen im Programm und Wettbewerb des Filmfests München vertreten ist. Das ist ein tolles Ausrufezeichen für die Qualität und die besondere Vielfalt unseres Lineups."

KINDERFILMFEST MÜNCHEN

"Neue Geschichten vom Pumuckl"

Premiere: 24.6. um 11 Uhr, HFF Audimax & 11:30 Uhr, HFF Kino 1 (Eröffnung)

Hurra, hurra, in Meister Eders Werkstatt brennt wieder Licht!

Die Geschichten über den kleinen, rothaarigen Kobold und seine Streiche haben bis heute Kultstatus. Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Bandsäge eingemottet, als Florian Eder, der Neffe von Meister Eder, die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof betritt. Gleich am ersten Tag wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar. Die beiden erleben neue Geschichten in einem München, das sich in den letzten Jahrzehnten ziemlich verändert hat. Produziert wird die Serie von der Filmproduktionsfirma NEUESUPER. Gefördert wird "Neue Geschichten vom Pumuckl" vom FFF FilmFörderFonds Bayern sowie von der MFG-Filmförderung Baden-Württemberg.

FILMFEST MÜNCHEN

"Legend of Wacken"

Premiere: 24.6. um 18 Uhr, HFF Audimax ; 2. Screening: 27.6., 15 Uhr, Gloria Palast

Die einzigartige Geschichte des Heavy-Metal-Festivals in Serie

Die sechsteilige fiktionale Serie ist inspiriert von wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte der Gründer des legendären Wacken Open Air, die trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt verwirklichten. Florida Film entwickelte den Stoff über die Menschen hinter und auf den Bühnen des W:O:A im engen Austausch mit den Gründern Thomas Jensen und Holger Hübner. In den Hauptrollen sind Charly Hübner und Aurel Manthei zu sehen, die jüngeren Versionen der beiden Figuren werden von Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer verkörpert. In weiteren Rollen sind Katharina Wackernagel, Marc Hosemann und Detlev Buck zu sehen.

"Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern"

Premiere: 26.6. um 17:30 Uhr, Gloria Palast; 2. Screening 28.6., 12 Uhr, HFF Kino 1

Erste fiktionale Serie über den FC Bayern München

Im Sommer 1965 gelingt dem FC Bayern München der Aufstieg in die Bundesliga. Großen Anteil daran haben fünf aufstrebende Fußballer, die auch heute noch untrennbar mit dem Verein und dem Deutschen Fußball verbunden sind: Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß. Neben den persönlichen Lebenswegen, erzählt das sechsteilige RTL+ Serienhighlight von einer Mannschaft zwischen 1965 und 1974, die aus dem Nichts kam und sich zu einem der besten Fußballteams aller Zeiten kämpfte. "Gute Freunde" ist eine UFA Fiction Produktion und basiert auf dem gleichnamigen Buch "Gute Freunde: Die wahre Geschichte des FC Bayern München" von Thomas Hüetlin, langjähriger SPIEGEL-Journalist und Bestsellerautor. Die Produktion wurde gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern, die Film- und Medienstiftung NRW, das Medienboard Berlin-Brandenburg, die Mitteldeutsche Medienförderung und den German Motion Picture Fund.

"Entführt - 14 Tage Überleben"

Premiere: 27.6. um 17:30 Uhr, Gloria Palast; 2. Screening 30.6., 12 Uhr, HFF Kino 1

Einer der spektakulärsten Entführungsfälle der deutschen Nachkriegszeit

1981 wird der damals elfjährige Johannes Erlemann, Sohn des millionenschweren Investors Jochem Erlemann, auf dem Heimweg in Köln entführt und in einem winzigen fensterlosen Verschlag angekettet und gefangen gehalten. Erst nach 14 Tagen und der Übergabe von 3 Millionen Mark Lösegeld wird der Junge schließlich freigelassen. Für Johannes Erlemann ging das Leben danach weiter - aber mit der unbeschwerten Kindheit war es vorbei. Der Spielfilm erzählt den Zeitraum kurz vor der Entführung bis zur Verurteilung der Täter vor Gericht in fiktionaler Form und wird von Construction Filmproduktion produziert. Johannes Erlemann selbst steht bei dem Projekt beratend zur Seite. Veronica Ferres zeichnet als Produzentin verantwortlich. Gefördert wird der Film von der Film- und Medienstiftung NRW und dem FFF Bayern.

Hintergrund:

Beim FILMFEST MÜNCHEN, das in diesem Jahr vom 23. Juni bis 1. Juli 2023 veranstaltet wird, gibt es zusätzlich zu herausragenden nationalen wie internationalen TV- und Streaming-Movies außerdem Film-Highlights vom jüngsten deutschen Kino über internationale Neuentdeckungen bis zum etablierten Weltkino auf der großen Leinwand zu erleben. Im gleichen Rahmen findet auch das KINDERFILMFEST MÜNCHEN statt, das jedes Jahr die neuesten und außergewöhnlichsten Kinder- und Jugendfilme aus Deutschland und aller Welt zeigt.

Aktuelle Informationen: www.filmfest-muenchen.de

