DB MOBIL

"Die Bühne ist mein Zuhause": Sängerin Zoe Wees spricht im Titelinterview mit DB MOBIL über Erfahrungen im Rampenlicht - und abseits davon

Kundenmagazin der Deutschen Bahn in frischem Look

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Sie ist die vielversprechendste Musikhoffnung Deutschlands: die Sängerin Zoe Wees aus Hamburg. Ihren Song "Girls like us", der sich 37 Wochen in den deutschen Charts hielt, sang sie schon vor einem Millionenpublikum in den USA. Doch der Rummel überfordert die 19-Jährige manchmal. "Ich bin ja noch dieselbe wie früher, werde aber auf einmal anders behandelt - teilweise nicht mehr wie ein normaler Mensch", sagt Wees im Interview mit DB MOBIL, dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn (Ausgabe März, EVT 25.02.2022). Ihr erster Nummer-Eins-Hit "Control" wurde im März 2020 veröffentlicht - aufgrund der Pandemie können ihre Fans das Nachwuchstalent erst in diesem Frühjahr live erleben, Wees' Tour startet am 29. März in Wien.

Im Gespräch mit DB MOBIL erklärt die Sängerin, die in Hamburg-Dulsberg aufwuchs, warum sie es oft vorzieht, Englisch zu sprechen. "Ich spreche Deutsch, wenn ich muss, und Englisch, wenn ich mich wohlfühle", sagt sie. "Aber das scheint für viele ein Problem zu sein. Auf TikTok werde ich richtig gehated deshalb." Für Wees unverständlich - zumal Englisch die Sprache der Musikbranche sei. "Die Bühne ist der Platz, wo ich sein kann, wie ich bin, und wo ich erzählen kann, was ich durchgemacht habe. Sie ist mein Zuhause."

In ihren Songs verarbeitet Wees oft Erlebnisse ihrer Kindheit. Etwa, wie sie mit 16 erstmals ihren Vater traf. "Wir haben uns zwei Tage richtig gut verstanden", erzählt sie im Interview mit DB MOBIL. "Aber dann hat er Sachen gesagt, die unmöglich für mich waren, crazy. Ich habe den Kontakt abgebrochen." In ihrem Hit "Control" singt sie von ihrer schweren Erkrankung, der Rolando-Epilepsie, die ausbrach, als sie zwölf war. Ihre Mitschüler:innen hätten sie aus Angst gemieden. "Ich verstehe das im Nachhinein sogar - vor allem als wir jünger waren, haben die anderen Kinder nicht begriffen, was mit mir war, egal, wie oft ich es ihnen erklärt habe." Mit 15 hatte Wees die Krankheit überstanden.

Seit sie Erfolg habe, kämen frühere Mitschüler:innen nun auf sie zu. "Aber die ignoriere ich. Die haben mich nicht nur wegen meiner Krankheit gehänselt, sondern weil ich auch sonst anders war." Das Rampenlicht habe sie jedoch auch verändert, gesteht Wees: "Auf jeden Fall bin ich anstrengender geworden - und zickiger. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich Menschen nicht mehr so behandle wie Menschen. Das ist nicht cool. Aber ich arbeite daran."

Die März-Ausgabe des Kundenmagazins der Deutschen Bahn kommt nicht nur mit einer spannenden, jungen Künstlerin auf dem Cover daher. Der Titel hat durch das Redaktionsteam bei TERRITORY auch einen zarten Rebrush erhalten: Neue Designelemente und Rubriken schärfen jetzt das Profil von Deutschlands reichweitenstärkstem Reisemagazin weiter. "Wohl jeder Zuggast in Deutschland kennt DB MOBIL, das Magazin hat eine enorme Sichtbarkeit und Reichweite", so Nina Grygoriew, Co-Chefredakteurin. "Mit der vollzogenen Neugestaltung wollen wir den Titel noch spannender und attraktiver machen - indem wir Trendthemen wie dem nachhaltigen Reisen eine breitere Bühne bieten." Bei der Heftgestaltung setzt das Hamburger Redaktionsteam auf eine luftigere Optik, damit die Spitzenfotografie der Titelinterviews sowie der Reisereportagen besser wirken kann. Durch eine einheitliche Rubrizierung wird den Leser:innen die Orientierung vereinfacht. Neue Rubriken beschäftigen sich mit bewusstem Konsum und stellen ausgewählte Destinationen und Hotels vor.

Viele Geschichten aus dem Magazin und weitere interessante Inhalte zum Thema Reisen, Menschen und Meinungen finden Sie auch online auf der Website dbmobil.de. Auch das Titelinterview ist dort zu finden. Das vollständige Heft als E-Journal gibt es unter dbmobil.de/das-heft. In gedruckter Form liegt es in den Fernverkehrszügen der DB, den DB Lounges sowie in den DB Reisezentren in Bahnhöfen aus.

Über DB MOBIL

DB MOBIL, das Kundenmagazin der Deutschen Bahn, präsentiert den Leser:innen nicht nur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschende und relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft, Kultur und Zeitgeist. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt erfolgreiche Magazin wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden an Bord der Fernverkehrszüge, in den DB Reisezentren und DB Lounges angeboten. Es erreicht bei einer verbreiteten Auflage von mehr als 400.000 Exemplaren knapp 1,2 Millionen Leser:innen. DB MOBIL gibt es zudem online. Auf dbmobil.de findet sich auch der Podcast von Salwa Houmsi "Unterwegs mit...", für den sie Prominente im Zug trifft, mit denen sie ins Gespräch kommt. Ohne Fragenkatalog. Ohne Agenda. Unverstellt. Der nächste Podcast mit der Schauspielerin Nilam Farooq erscheint am 4.3.2021. Außerdem bietet dbmobil.de Kolumnen, Reportagen, nützliche Tipps und multimediale Features rund um Reisen, Menschen und Erlebnisse sowie die besten Geschichten und Rubriken aus dem Printmagazin.

Über TERRITORY

TERRITORY ist ein Kommunikationsunternehmen, das Agenturgeschäft und eigene digitale Produkte vereint. An sieben deutschen und fünf europäischen Standorten arbeiten unsere Mitarbeiter:innen daran, Marken, Unternehmen und Institutionen spezifische Lösungen für alle Felder moderner Kommunikation anzubieten. Die flexible Netzwerkorganisation besteht aus der Kommunikationsagentur TERRITORY mit den Kompetenzbereichen Storytelling & Journalism, Strategie, Design, Social & Campaigns, Influencer Marketing, Video & Audio, PR & Experiences bis hin zu Tech & Data; TERRITORY Media als Full-Service Media-Agentur, die Media und Performance vernetzt sowie TERRITORY Embrace als Agentur für Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing mit eigenen digitalen Plattformen wie Ausbildung.de oder MeinPraktikum.de. Das Unternehmen ist Teil von Bertelsmann und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.

Original-Content von: DB MOBIL, übermittelt durch news aktuell