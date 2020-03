Anaqua

ANAQUA und BVMW präsentieren IP-Konferenz im Live Stream

"Die Zukunft des IP-Managements" am 17. März um 16.00 Uhr wird live aus dem Münchner Künstlerhaus ins Internet übertragen.

Aufgrund der aktuellen Lage zur Eingrenzung der Verbreitung des Coronavirus hat sich der Veranstalter Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) gemeinsam mit dem Event-Sponsor ANAQUA dazu entschieden, eine aktuelle IP-Konferenz vollständig ins Internet zu verlagern. Das ursprünglich im Münchner Künstlerhaus geplante Event "Die Zukunft des IP-Managements" am 17. März um 16.00 Uhr wird ohne Publikum stattfinden und stattdessen direkt aus der Veranstaltungslocation ins Internet gestreamt.

"Wir passen uns mit diesem Angebot an die aktuelle Situation an, in der viele Unternehmen ihre Mitarbeiter bitten, auf Reisen und Veranstaltungsbesuche nach Möglichkeit zu verzichten", sagt Peter Nowakowski von Anaqua Deutschland. "Deshalb erwartet die Teilnehmer des Live-Streams eine zweistündige, hoch professionell organisierte Online-Konferenz direkt aus dem Veranstaltungsort im Münchner Künstlerhaus mit spannenden Themen."

Wie kann Geistiges Eigentum in optimaler Weise zur Wertsteigerung im Unternehmen betragen? Neue Management-Ansätze, innovative Technologien und optimal an die Geschäftsanforderungen angepasste Prozesse sind auch in der IP-Branche ein wichtiger Fortschrittstreiber. Kann die Blockchain-Technologie wie auch in anderen Bereichen als vertrauensbildender Intermediär fungieren? Welche Verhandlungsstrategien sind am erfolgreichsten bei der Verwertung von Schutzrechten? Und wie können Prozesse in IP-Abteilungen optimiert werden, um international erfolgreich und flexibel agieren zu können? Diese Fragen beantworten drei Experten in umfangreichen Fachvorträgen:

Patentschutz in einem international agierenden Engineering-Konzern - Optimierung von Prozessen: Dr. Stephan Wolke, CEO, thyssenkrupp Intellectual Property GmbH, Essen

Lösungswettbewerbe für IP-Vermarktungsstrategien: Dr. Sebastian Moritz, Vorstand, TWS Partners AG, München

Die Blockchain-Technologie als vertrauenswürdiger Intermediär: Daniel Kohler, CEO, edeXa AG, Liechtenstein

Das Event wird moderiert von Wulf Höflich, AKLaw Patent- und Rechtsanwälte, München.

Für weitere Informationen und Anmeldung zum Event senden Sie bitte eine E-Mail an: bayern@bvmw.de

