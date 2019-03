Anaqua

Anaqua-Konferenz präsentiert Sprecher von Arm, EPA, IPWatchdog, Novo Nordisk und Panasonic

Köln/Boston (ots)

IP-Experten und führende Wirtschaftsunternehmen treffen sich im März in Florida zur 13. Anaqua Anwenderkonferenz

Viele der weltbesten IP-Experten treffen sich im März für vier Tage auf einem großen Branchenevent. Veranstaltet wird es von Anaqua, dem führenden Anbieter von Lösungen für die Verwaltung von Innovationen und geistigem Eigentum. Das Thema von Anaquas 13. jährlicher Anwenderkonferenz lautet "Transform IP into Business Success". Die Konferenz findet vom 25. - 28. März im Loews Royal Pacific Resort in Orlando (Florida) statt. IP-Experten aus der ganzen Welt nehmen an der Veranstaltung teil, um zusammenzuarbeiten und zu diskutieren, wie Lösungen den größtmöglichen Nutzen für die IP-Management-Branche bringen können. Anaquas Kunden-Community wird an Branchendiskussionen, Schulungen und Netzwerkveranstaltungen teilnehmen und von führenden Unternehmen und Influencern der Branche wichtige Trends, Einblicke und Best Practices vorgestellt bekommen. "Unsere Kunden sind die innovativsten der Welt. Sie gestalten die IP-Branche", so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Anaquas jährliche Anwenderkonferenz bietet diesen Branchenführern die Gelegenheit, zusammenzukommen und richtungsweisende Ideen sowie Best Practices auszutauschen, welche in die Weiterentwicklung der ANAQUA-Plattform einfließen. Getreu unseres Konferenzmottos 'Transform IP into Business' werden auf diese Weise marktfähige Innovationen für IP Management-Lösungen und -Dienstleistungen entstehen.

An der Konferenz nehmen über 20 renommierte Podiumsteilnehmer und Referenten teil, darunter Wirtschaftsexperten, IP-Führungskräfte, Erfinder und Anwälte. Zu den Hauptreferenten gehören:

- Suzanne Oliver, Senior Director of Legal and IP Operations bei Arm - Thomas Bereuter, Programme Area Manager of Innovation Support bei der Europäischen Patentakademie des Europäischen Patentamts (EPA) - Gene Quinn, President und CEO von IPWatchdog - Tove Fabritius de Tengnagel, IP Systems Manager bei Novo Nordisk - Kazuyasu Adachi, President of IP Management bei Panasonic

Darüber hinaus werden separate Veranstaltungen von einigen der innovativsten IP-Experten der Branche ausgerichtet, darunter:

- Christof Wolpert, Vice President Global Legal Innovation bei Adidas - Benjamin Brown, Assistant General Counsel, Intellectual Property bei Analog Devices - Anthony Correa, Sr. Patent Paralegal, Intellectual Property Law Department bei Applied Materials - Daryl Bradley, Head of Patent Prosecution bei Arm - Luba DeGroat, IP Operations Manager bei BD - Amanda Bernier, Senior Analyst, Paralegal bei Dell - Kristen Caizzi, Advisor, Paralegal bei Dell - T. J. DoVale, Managing Partner, Intellectual Property bei FisherBroyles, LLP - Yuji Mitsui, Assistant Manager bei Honda Motor Co., Ltd - Tim Melchior, Sr. Legal Operations Analyst for the Legal Department bei Ingersoll Rand - Krystyna Colantoni, Partner und Patentanwältin bei Mei & Mark, LLP - Joseph Bichanich, Director of Practice Support bei Michael Best - Sharon Hawes, Senior Data Analyst bei Michael Best - Patti Ross, IP Technology Specialist bei Michael Best - Sarah Wallschlaeger, IP Technology Specialist bei Michael Best - Nicole Davis, IP Docketing Manager bei Munck Wilson Mandala, LLP - Yoshito Miyazaki, Group Leader of Administration and Trademark Group at Tokyo Electron Limited

Anaquas stetig wachsende Nutzer-Community kommt bereits seit 2005 zu diesen Anwenderkonferenzen zusammen. Damit bilden sie eine der größten IP-Expertenrunden in der Branche. Mit der wachsenden Anaqua Kunden-Community steigt kontinuierlich auch das Engagement der Teilnehmer, aktiv zur Weiterentwicklung der ANAQUA-Software beizutragen. Die diesjährige Konferenz beginnt mit einem Produkt-Update zu AQX - Anaquas kürzlich eingeführter, hochmoderner Software-Plattform für das IP-Management - sowie zwei Schulungstagen für Unternehmens- und Kanzleikunden. Der zweite Teil der Konferenz umfasst zwei Tage und beinhaltet Vorträge, Foren, Produktvorstellungen und Veranstaltungen rund um die Themen Patente, Marken, Innovationen, Analysen und mehr.

Anaquas Anwenderkonferenz 2019 folgt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr in den Wachstumsmärkten des Unternehmens. Neben der Einführung von AQX hat das Unternehmen kürzlich eine bedeutende Kapitalbeteiligung von Astorg - einer führenden Private-Equity-Gesellschaft - bekannt gegeben, mit der die Umsetzung von Anaquas organischer Wachstumsstrategie auf globaler Ebene beschleunigt wird.

Weitere Informationen zur Anaqua Anwenderkonferenz und Registrierung finden Sie auf www.anaqua.com.

Über Anaqua

Anaqua ist ein Premium-Anbieter von integrierten Komplettlösungen für die Verwaltung von Innovationen und geistigem Eigentum. Anaqua arbeitet mit 50 Prozent der 25 größten US-amerikanischen Patentanmelder, 50 Prozent der 25 größten globalen Marken sowie einer wachsenden Anzahl der prestigeträchtigsten, zukunftsorientierten Kanzleien zusammen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston. In Europa und Asien betreibt es weitere Niederlassungen. Anaquas IP-Plattform wird weltweit von fast einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren verwendet. Ihre Lösungen verbinden bewährte Arbeitsabläufe mit Big-Data-Analysen und technischen Leistungen, um eine intelligente Umgebung zur Kommunikation von IP-Strategien, zum Treffen von IP-Entscheidungen und zur Optimierung der IP-Aktivitäten bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.anaqua.com.

