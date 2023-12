Cannamedical Pharma GmbH

Cannamedical Pharma bringt großes Single-Strain-Extraktsortiment in den pharmazeutischen Großhandel

Köln

Cannamedical Pharma, einer der führenden Hersteller für Medizinalcannabis in Deutschland, erweitert sein Produktangebot und macht sein umfassendes medizinisches Cannabisextrakt-Portfolio ab sofort auch im pharmazeutischen Großhandel verfügbar. Apotheken haben somit direkten Zugang zu einer Vielzahl von Single-Strain-Extrakten; ein so vielseitiges Sortiment aus sowohl Extrakten als auch Blüten auf Basis eines einzelnen Cannabiskultivars ist so in Deutschland einzigartig.

"Unsere Single-Strain-Extrakte ermöglichen es Apotheken, ihren Kunden eine noch breitere Palette an hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten anzubieten", erklärt David Henn, CEO von Cannamedical Pharma. "Die Möglichkeit, Blüten, aber auch Extrakte aus dem gleichen Kultivar beziehen zu können, trägt massiv zu einer individualisierten, patientengerechten und vor allem gesicherten medizinischen Versorgung bei."

Die Extrakte von Cannamedical sind ab sofort bei folgenden pharmazeutischen Großhändlern erhältlich:

Phoenix Pharmahandel GmbH & Co. KG, Mannheim

NOWEDA Apothekengenossenschaft eG, Essen

AEP GmbH, Alzenau

Sanacorp Pharmahandel GmbH, Planegg

PHARMA PRIVAT, Kooperation der inhabergeführten Pharma-Großhandlungen Deutschlands, Braunschweig

Alliance Healthcare und GEHE, Frankfurt

Apothekenkunden profitieren von dieser Erweiterung des Angebots auf vielfältige Weise:

Bequeme Bestellung: Die Extrakte von Cannamedical können nun zusammen mit der üblichen Ware über die genannten Großhändler bestellt werden, was den Bestellprozess für Apotheken unkompliziert gestaltet.

Attraktiver Preis, sichere Verfügbarkeit: Cannamedical legt großen Wert auf wettbewerbsfähige Preise und eine zuverlässige Verfügbarkeit der Produkte. Apotheken können sich auf stabile Lieferungen verlassen.

Bekannte Strains in Extraktform: Verschiedene beliebte Strains von Cannamedical sind nun nicht nur als Blüten, sondern auch als Extrakte erhältlich. Dies eröffnet Apotheken die Möglichkeit, ihren Kunden eine breitere Auswahl an Darreichungsformen anzubieten.

Cannamedical Pharma setzt mit dieser Erweiterung seines Angebots im pharmazeutischen Großhandel neue Maßstäbe in der Versorgung von Apotheken mit medizinischem Cannabis und festigt somit seine Position als führender Hersteller auf dem deutschen Markt.

Über Cannamedical

Die Cannamedical Pharma GmbH ist ein GDP- und GMP-zertifizierter pharmazeutischer Hersteller mit sämtlichen Genehmigungen für den Import, Großhandel und die Freigabe medizinischer Cannabisprodukte auf dem europäischen Markt. Das Unternehmen fokussiert sich darauf, Menschen mit chronischen Krankheiten durch den Import und die Verarbeitung von Cannabisprodukten in ausschließlich höchster Qualität zu helfen und beliefert rund 3.000 Apotheken und klinische Einrichtungen. Neben der Lieferung hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte konzentriert sich Cannamedical darauf, Ärzt:innen, medizinische Fachleute und Apotheker:innen mit wichtigen Informationen zu versorgen. Produktionspartner in der ganzen Welt halten die höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards - die EU-GMP-Richtlinien (European Good Manufacturing Practice) - ein. Als GDP-zertifiziertes (Good Distribution Practice) Unternehmen stellt Cannamedical sicher, dass bei sämtlichen Schritten innerhalb der Lieferkette von Cannamedical auf die guten Vertriebspraktiken geachtet und entsprechende Qualitätsstandards erfüllt werden. Die Cannamedical Pharma GmbH wurde 2016 von David Henn gegründet, hat ihren Hauptsitz in Köln sowie eine Niederlassung in Großbritannien. Seit 2021 ist das Unternehmen Teil der Semdor Pharma Group - eine der führenden Pharmagruppen in Europa, die sich auf Betäubungsmittel und medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Weitere Informationen unter www.cannamedical.com

