Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

Relaunch-Motto: "Die Kunst, Legenden zu bewegen"

Motor Klassik präsentiert sich mit neuem Design, mehr Online-Inhalten und größerem Eventangebot

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Stuttgart (ots)

Das Magazin Motor Klassik ist seit 1984 das Herz der deutschen Klassikerszene. Jetzt definiert sich die Marke aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart neu: Unter dem Motto: "Die Kunst, Legenden zu bewegen" präsentiert Motor Klassik mit dem heute erscheinenden Heft 05/26 eine völlig neu gestaltete Print-Ausgabe, eine deutlich ausgebaute Online-Präsenz sowie ein größeres Angebot an Rallyes, Ausfahrten und exklusiven Reisen. "Motor Klassik ist nicht nur zum Lesen da, sondern auch zum Mitfahren und Erleben", sagt Chefredakteur Hans-Jörg Götzl. Der Relaunch markiert den Wandel von einem reinen Informationskanal hin zu einer Gemeinschaft von Menschen, die von klassischen Fahrzeugen begeistert sind.

Dabei bleibt Motor Klassik dem treu, was die Marke einzigartig macht: Die fachlich-technische Tiefe eines "Schrauber-Magazins" mit der faszinierend opulenten Bildqualität und Exklusivität eines High-End-Lifestyle-Mediums zu verbinden. "Mit dieser Mischung hat die Marke die Klassiker-Szene seit vier Jahrzehnten aktiv mitgestaltet", sagt Götzl. "Wir schreiben nicht nur - wir bewegen."

Das neue Magazin-Design bietet ein modernes und klares Layout, das für mehr Lesevergnügen sorgt, die Fahrzeuge noch besser in den Fokus rückt und damit auch eine jüngere Generation von Auto-Enthusiasten und Sammlern anspricht. Inhaltlich bekommt der Markt-Teil mit den Preislisten und tiefgründigen Analysen jetzt mehr Raum und erlaubt somit noch umfassendere Einblicke in die Wertentwicklung, was Motor Klassik für Kenner, Sammler und Käufer zum unverzichtbaren Ratgeber macht. Die Printausgaben erscheinen alle vier Wochen neu im Handel und unter shop.motorpresse.de (auch als E-Paper).

Begleitend zum Print-Relaunch wurde auch die Online-Präsenz stark ausgebaut: Täglich erscheinen neue Beiträge und Videos zum Themengebiet klassische Automobile und Sammlerfahrzeuge auf der Homepage auto-motor-und-sport.de/motor-klassik, ein Newsletter fasst das Wichtigste zusammen und auf den Social-Media-Kanälen starten zudem neue Formate für alle Oldtimer-Fans wie der "Klassik-Donnerstag".

Auch wer sich analoge Erlebnisse wünscht und die Leidenschaft für klassische Autos mit anderen teilen will, bekommt künftig mehr Auswahl: neue exklusive Reisen, verschiedene Rallyes sowie Ausfahrten in malerische Landschaften. Auf der Seite event.motorpresse.de kann das Eventangebot durchstöbert werden.

Der Relaunch von Motor Klassik ist ein zentraler Baustein in der aktuellen Strategie des Medienhauses. "Nach der erfolgreichen Neuausrichtung von Medienmarken wie auto motor und sport, MOTORRAD oder Men's Health in den vergangenen 15 Monaten wird nun ein weiteres Flaggschiff zukunftssicher positioniert", sagt Maik Müller, Publisher des Geschäftsbereiches Automobil der Motor Presse Stuttgart. "Unser Ziel ist es, das Stammgeschäft in Print und Digital massiv zu stärken, die loyale Leserschaft langfristig zu binden und gleichzeitig neue Nutzergruppen zu erschließen."

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

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