Preis von Turi.Moove für überragende Marketing-Performance

Award CMO Mobility of the year 2025 verliehen: Cupra-Vorstand Sven Schuwirth ausgezeichnet

"Einer der inspirierendsten Branchenvertreter seiner Generation": Der Vorstand Vertrieb und Marketing Cupra, Sven Schuwirth, gewinnt den erstmals von Turi.Moove verliehenen Award für herausragende Marketing-Performance im Jahr 2025. Die Verleihung im Mercedes Benz-Museum war Abschluss und Höhepunkt des ersten Tages beim auto motor und sport KONGRESS in Stuttgart.

Turi.Moove, die neue Medienmarke für Mobility, Marketing & Media, zeichnet Sven Schuwirth mit dem erstmals vergebenen Award "CMO Mobility of the Year" aus. Der Preis würdigt strategische, innovative Kreation und Kommunikation in der Mobilitätsbranche. Als Marketingchef der Aufsteiger-Marke Cupra hat Schuwirth nach Meinung der hochkarätig besetzten Jury mit seinem Team bei Cupra gezeigt, dass es "auch in einer herausfordernden Automobilwelt möglich ist, Marken auf Weltklasseniveau aufzubauen und zu führen".

Erreicht hat Schuwirth dies mit "Mut, Konsequenz und einer integrierten Markenführung", so sein Laudator Michael Trautmann, bei Audi einst Chef von Schuwirth. "Sein Talent, seine Leidenschaft, seine Integrität und sein unerschütterlicher Anspruch machen ihn in seiner Rolle als Vorstand Marketing, Vertrieb und Service bei Cupra zu einem der inspirierendsten Branchenvertretern seiner Generation", sagte Trautmann.

