auto motor und sport verleiht den Tech Award 2025

Innovative Technologie wird immer mehr zum wichtigen Kriterium für die Kaufentscheidung

Welche Autohersteller überzeugen mit der besten Navigation, den nützlichsten Online-Funktionen, den zuverlässigsten Assistenzsystemen? Das und vieles mehr rund um Technik und Vernetzung im Auto ermittelt die große Leserwahl zum Tech Award (bisher Car Connectivity Award) von auto motor und sport.

Erneut gehen die meisten Preise an deutsche Autobauer. So gewinnt allein BMW vier von 13 Kategorien, darunter "Assistenzsysteme Komfort" mit dem Autobahnassistenten und "Innovativste Plug-In-Hybride" mit dem Modell M5 (die Plätze eins bis drei aller Kategorien stehen hier zum Download bereit). Mercedes entscheidet drei Kategorien für sich, darunter "Navigationssysteme", während VW zwei Siege erreicht, davon einen in der Kategorie "Assistenzsysteme Sicherheit" mit seinem Kreuzungsassistenten. Audi liegt mit dem A6 e-tron in der Kategorie "Innovative E-Autos" vorn. Auch die beste Ladetechnologie stand zur Wahl, Sieger der Kategorie "Energiemanagement und Wallboxen" wurde Schneider Electric mit der Wallbox EVlink Pro AC, 22 kW.

Auch in diesem Jahr zeigte die hohe Zahl der Teilnehmenden (12.755 notariell testierte Personen), wie wichtig die autointeressierte Community das Thema nimmt: "Neue innovative Technologie wird immer mehr zum wichtigen Kriterium für die Kaufentscheidung", sagt Markus Eiberger, Geschäftsleiter der Motor Presse-Vermarktung und seit vielen Jahren verantwortlich für die Leserwahlen von auto motor und sport.

Alle Preise wurden am Vorabend im Rahmen des auto motor und sport KONGRESS im Mercedes Benz-Museum in Stuttgart verliehen.

