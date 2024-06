Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

mehr-tanken Report Mai 2024

Im Mai wurde günstig getankt - auch am Pfingstwochenende

Stuttgart, Deutschland (ots)

Im Mai 2024 erlebten die Durchschnittspreise für Kraftstoffe in Deutschland einen deutlichen Rückgang, besonders bemerkbar war dies beim Diesel. Der Preis für einen Liter Super E5 sank um 4 Cent, Super E10 um 4,1 Cent und Diesel fiel um 6,5 Cent. Über Feiertage wie das Pfingstwochenende, Christi Himmelfahrt oder Fronleichnam gab es keine auffälligen Schwankungen. Nach den Preissteigerungen der vergangenen Monate ist das allgemeine Preisniveau erstmals wieder deutlich gesunken.

Der Durchschnittspreis pro Liter lag im Mai bei 1,869 Euro für Super E5, 1,81 Euro für Super E10 und 1,665 Euro für Diesel. Gleich zu Monatsbeginn bis zum 7. Mai waren die Preise am höchsten. Danach zeigten sie einen abfallenden Trend. Während sie in der Monatsmitte leicht schwankten, zeigten die Preise zum Ende des Monats hin wieder eine klare Tendenz zum weiteren Rückgang. Freitag und Dienstag waren durchschnittlich die günstigsten Tage, im Gegensatz dazu waren Sonntag und Mittwoch die teuersten Tage.

Im Mai 2024 zeigte sich auch ein deutlicher Preisrückgang auf deutschen Autobahnen. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E5 auf Autobahnen lag bei 2,032 Euro, was einem Rückgang von 6,4 Cent pro Liter im Durchschnitt entspricht. Sachsen (2,305 Euro) und Hamburg (2,308 Euro) hielten unverändert weiterhin die Spitzenpositionen für die höchsten Kraftstoffpreise auf Autobahnen.

Geringere Preisschwankungen, Diesel sinkt deutlich

Die täglichen Preisschwankungen für Super E5 und E10 gingen im Mai 2024 ebenfalls leicht zurück. Im Tagesverlauf lagen die durchschnittlichen Unterschiede pro Liter nun zwischen 5,3 und 9 Cent. Bei Diesel war der Rückgang bei den Tagesschwankungen noch deutlicher: Während die maximalen täglichen Preisdifferenzen im April noch bei 11,7 Cent lagen, reduzierten sie sich im Mai auf höchstens 8,7 Cent.

Günstige Spritpreise im Nordosten und Osten

Im Mai 2024 gab es nur geringe Preisunterschiede zwischen den Bundesländern für Kraftstoffe im Vergleich zum Vormonat. Besonders günstige Preise wurden im Nordosten des Landes verzeichnet, wo in Berlin ein Liter E5-Benzin für durchschnittlich 1,835 Euro getankt wurde. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (1,846 Euro) und Sachsen-Anhalt (1,855 Euro) lagen die Preise unter dem Bundesdurchschnitt. Im Gegensatz dazu waren die Kraftstoffpreise in Schleswig-Holstein und Thüringen mit jeweils 1,88 Euro pro Liter sowie in Bremen mit 1,887 Euro am höchsten.

Der durchschnittliche Preis für Kraftstoff an Autobahntankstellen im Mai stellte sich wie folgt dar: Super E5 kostete im Schnitt 2,032 Euro pro Liter, Super E10 lag bei 1,974 Euro pro Liter und Diesel bei 1,818 Euro pro Liter. An Autobahntankstellen in Deutschland waren die Preise für Super E5 regional sehr unterschiedlich. In Hamburg bezahlte man, wie auch schon im Vormonat, den höchsten Preis mit 2,308 Euro pro Liter, dicht gefolgt von Sachsen mit 2,305 Euro pro Liter. Demgegenüber waren die Preise in Sachsen-Anhalt und Brandenburg deutlich günstiger, hier kostete ein Liter Super E5 an der Autobahn 1,954 Euro beziehungsweise 1,961 Euro. Trotz der generell sinkenden Preise stieg in Sachsen und Hamburg die Preisdifferenz zwischen den Autobahnpreisen und den üblichen Tankstellenpreisen für Super E5 von 41 Cent auf 44 Cent an.

Das Städte-Ranking: regionale Unterschiede von bis zu 25,3 Cent pro Liter E5

Auch im Mai 2024 zeigten sich signifikante Preisunterschiede beim Tanken von Super E5 in verschiedenen deutschen Städten. Die Preise in Konstanz waren am höchsten, mit durchschnittlich 2,062 Euro pro Liter Super E5. In Dormagen lag der Preis bei 1,969 Euro und in Willich bei 1,952 Euro. Die günstigsten Preise fanden Autofahrer in Sankt Augustin, wo ein Liter durchschnittlich 1,809 Euro kostete, gefolgt von Castrop-Rauxel mit 1,817 Euro und Mönchengladbach mit 1,824 Euro. Die Preisspanne für einen Liter Super E5 stieg damit auch im Mai erneut leicht an - von 24,8 auf 25,3 Cent.

Das Marken-Ranking: ED, Globus und Oil die günstigsten - Shell, AGIP ENI und Aral die teuersten Marken

Wie schon in den Vormonaten führten auch weiterhin ED und Globus das Ranking der preiswerten Tankstellenmarken in Deutschland an. ED stand an der Spitze der Liste mit einem durchschnittlichen Preis von 1,825 Euro pro Liter, dicht gefolgt von Globus mit 1,838 Euro und knapp dahinter OIL! mit einem Preis von 1,842 Euro pro Liter. Shell hingegen verzeichnete im Mai einen Durchschnittspreis von 1,881 Euro, während AGIP ENI mit 1,883 Euro und Aral mit 1,888 Euro die Liste der teuersten Tankstellenmarken anführten. Dadurch ergaben sich im Mai Unterschiede von bis zu 6,3 Cent pro Liter, je nach gewählter Tankstellenmarke.

Über die App mehr-tanken

Die App bildet die Spritpreise in einer Listen- und Kartenansicht für die gewählte Spritsorte ab. Dabei zeigt sie auch an, ob es sich aktuell lohnt, mit dem Tanken aufgrund zu erwartender Preissenkungen noch zu warten. Zudem integriert das Vergleichsportal mehrere Tausend Ladesäulen für Elektroautos sowie Wasserstoff-Tankstellen. mehr-tanken ermöglicht außerdem den Vergleich verschiedener Stromtarife und somit der Kosten für eine Ladung. User können hierbei optional das genutzte E-Fahrzeug, die gewünschte Ladeleistung oder Ladedauer hinterlegen. Ab sofort ist die Planung von Ladestopps entlang einer Route möglich. Hierzu können Fahrzeug, Verbrauch und die persönlich registrierten Tarife hinterlegt werden. Zu den Apps geht es hier.

Webseite mehr-tanken.de

Das zentrale Element der mehr-tanken Webseite ist die Suchmaske, die von jeder Unterseite aus leicht erreichbar ist. Diese Funktion ermöglicht es Nutzenden, schnell und effizient nach den gewünschten Informationen zu suchen. Weitere Elemente wie der Spritpreisindex, der einen Überblick über die aktuellen Kraftstoffpreise ermöglicht, sowie zahlreiche Grafiken und Auswertungen runden das Angebot ab. Mit dem mehr-tanken PUR Abo kann die Webseite darüber hinaus werbe- und trackingfrei genutzt werden. Zur Seite geht es hier.

Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuell